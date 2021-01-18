Партия «Братьев-мусульман» в Ливии выступила против замены спецпреда ООН

Триполи, 18 января. Председатель Партии справедливости и строительства Ливии Мухаммад Саван в своем Twitter-аккаунте высказался против смены исполняющей обязанности главы Миссии ООН в стране Стефани Уильямс.

По его словам, сейчас нельзя этого допустить, поскольку представитель международной организации близка к завершению последнего этапа политического диалога, направленного на урегулирование кризиса в североафриканском государстве. Саван считает, что снятие ее с должности может свести на нет приложенные усилия и перечеркнуть все достигнутые результаты, а также может привести к эскалации напряженности.

Ливийская Партия справедливости и строительства создавалась членами террористической организации «Братья-мусульмане»1 (запрещена в РФ). При поддержке Стефани Уильямс делегаты со стороны этой политической силы составили большинство в сравнении с другими участниками форума. Из-за этого площадка оказалась втянута в скандал, а действия и.о. главы МООНПЛ подверглись критике.

Напомним, два дня назад Совет Безопасности ООН утвердил кандидатуру словацкого дипломата Яна Кубиша в качестве замены Уильямс.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ливийские политологи обвинили «Братьев-мусульман» в провале переговоров в Тунисе, прошедших осенью 2020 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.