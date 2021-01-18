США не будут ждать выборов в Госдуму, а устроят попытку Майдана заранее

В сентябре этого года состоятся выборы в Государственную думу, подготовка к ним уже сейчас идет полным ходом. Причем готовятся не только устоявшиеся партии и новички, но и «друзья» за океаном. Ведь не секрет, что хозяева Белого дома традиционно имеют наглость беззастенчиво вмешиваться во внутренние дела других государств. Будут ли западные провокаторы дожидаться дня голосования или попытаются устроить «майдан» в ближайшее время? Оттянут ли новички голоса у лидирующих партий? Каким образом при голосовании будут защищены права гражданина? Эти вопросы обсудили депутаты и эксперты во время пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Кто удивит своим присутствием в Госдуме?

Выборы в Государственную думу состоятся только осенью, и до этого времени пройдет большая часть реформ в соответствии с поправками к Конституции. По словам депутата Госдумы, координатора Национально-освободительного движения Евгения Федорова, эти реформы существенно изменят политическую структуру России.

«Все партии сейчас находятся в старой формации. Например, одна поправка, что мы продолжатели и правопреемники СССР, означает полную смену политической архитектуры российской власти. Сейчас вся власть построена на том, что мы освободились от Советского Союза и его оккупации. Но схема поменяется. Понятно, что после завершения реформ будет парламент переходного периода. И возникает вопрос: нужны ли в Госдуме партии, которые не выступают за выбор народа, который предполагает суверенитет и территориальную целостность? Я думаю, не нужны», — уверен депутат.

По его мнению, партии переходного периода должны быть ориентированы на понятие «суверенитет» и на глубокую реформу по восстановлению национальных институтов власти, в том числе в экономике — «не должно быть никаких олигархов и иностранных судов». Но новые партии, в отличие от старых, которые неоднократно зачищались от олигархата, к такому не готовы, убежден Федоров.

«Они об этом даже не думают, просто пытаются показать шоу, и в очередной раз обмануть избирателей, вписавшись в старый формат «два притопа, три прихлопа». Но российский народ уже не поведется на откровенную болтовню», — заявил депутат.

Федоров считает, что наша страна обязана вернуться к русскому тысячелетнему принципу строительства государства: Наш метод, основанный на равенстве наций, конфессий и людей, самый лучший.

Депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Олег Шеин также убежден в том, что новички, та же Партия пенсионеров России, не являются полноценными конкурентами.

«Одно дело — региональные выборы, другая ситуация — национальные. Это требует сетки, хорошей организации, людей, которые сплочены. Такие ресурсы имеет очень ограниченное количество политических организаций. При этом, если речь идет о Партии пенсионеров России, где они были, когда повышали пенсионный возраст, когда громили льготы ветеранов труда, когда отменяли индексацию пенсий работающим пенсионерам? Если на территориальном уровне от этих вопросов можно увиливать, то национальном уровне это сделать невозможно», — заметил представитель «Справедливой России».

Однако некоторые участники пресс-конференции считают, что шанс у политических новичков есть. Политолог Марат Гогуадзе заявил, что парламентские партии сохранят свое присутствие, но, скорее всего, после выборов в Госдуме мы увидим там одну или две новые партии.

«Очень хорошо себя показали на региональных выборах Партия пенсионеров России и «Родина». Можно ожидать сюрпризов и от одномандатников», — рассказал он. — Если действующие депутаты будут слишком уверены в своей победе и будут мало работать с населением, они в острой политической борьбе могут уступить место новым политикам».

Явка избирателей на выборы в Государственную думу будет зависеть от двух факторов: продолжение социальной политики, которую проводит правительство, и экономический рост, — поделился директор Института нового общества Василий Колташов. Он также отметил, что партия власти в очередной раз будет иметь большинство голосов.

«Причем это будет большинство, не достигнутое каким-то маневром, а вполне прямой выбор людей. Произойдет довольно сильное расщепление КПРФ и «Справедливой России». ЛДПР, скорее всего, укрепит свои позиции и даже усилит их. Они достаточно активны и имеют множество сторонников», — убежден эксперт.

Но самое интересное, по его словам, будет происходить на «левом» фланге. Смещение всего политического поля в левую сторону вызовет давление на политические структуры, которые сейчас занимают эту позицию, например, на «Справедливую Россию». «Левые» будут атакованы «центром», который сдвигается в силу общественной повестки. В это же время новые организации, такие, как «Коммунисты России», будут отрывать электорат у устоявшихся структур, поэтому в Госдуме может появится большое количество малых фракций, убежден Колташов. Он особо подчеркнул, что вряд ли в Госдуму пройдут партии с прозападным оттенком.

«Я не думаю, что в регионах партии с либеральным антуражем могут что-то набрать. Прошлые выборы показали, что люди на их риторику реагируют очень сдержанно. Но есть крупные города с обширным классом офисных служащих, здесь они имеют определенные шансы. И если бы барьер был пониже, эти либералы точно были бы по чуть-чуть представлены в Думе», — сказал спикер.

«Подарки» от западных партнеров ждали?

В ходе обсуждения выборов в Государственную думу была затронута тема провокаций со стороны США. Эксперты сошлись во мнении, что западные партнеры не упустят шанс и попытаются дестабилизировать обстановку в России. Более того, по их мнению, косвенное вмешательство во внутренние дела РФ уже началось.

«Вмешательство Байдена уже началось — это вчерашнее возвращение Навального в Россию. Время было выбрано не случайно. С одной стороны, он не нужен Германии, с другой — это работа команды Байдена. Навальный дождался момента, когда стало точно известно имя будущего президента Америки, и получил указания. То как он возвращался, весь этот пафос — это все сделано для того, чтобы спровоцировать новые санкции против «Северного потока — 2». И, конечно, это подготовка провокаций к предстоящим выборам в Госдуму», — поделился Марат Гогуадзе.

При этом член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод сказал, что шумиха вокруг Навального не вызовет особого резонанса в российском обществе, поскольку его уже давно не рассматривают как серьезного политика.

«Мне непонятна истеричная реакция в связи с приездом Алексея Навального. Считаю, что внимание к человеку, который не является политиком, преувеличено. Мы знакомы с его методами работы, и он сознательно шел на эту провокацию, зная, что к нему есть претензии со стороны ФСИН, что он объявлен в розыск и что по прилету будет задержан. Словами Гоголя можно сказать: «сосульку, тряпку принял за важного человека», — вспомнил выражение классика эксперт. — Если он не согласен с обвинениями, у него есть возможность оспорить их и дойти до Европейского суда по правам человека».

Использование внутренних процессов другого государства для обеспечения интересов своей страны — это обычная конкуренция наций. Такой практикой частенько злоупотребляют западные страны, считает Евгений Федоров.

«Уже пошли заявления, что мы неправильно осуществляем правосудие, не тех арестовываем. Я думаю, они не будут ждать выборов Госдуму, а устроят попытку «майдана» заранее. Здесь важно не защищаться, а нападать. Нам надо быстрее закончить реформы, которые были предусмотрены референдумом по изменениям в Конституции: деофшоризация счетов, национализация валютной системы, национализация правовой системы, чтобы не Лондонский суд решал, кому принадлежит завод в Москве, а российский. Когда мы эти реформы проведем, вмешательства прекратятся, потому что они будут бессмысленны. Мы получим защиту по периметру», — объяснил свою точку зрения депутат.

Сегодня трудно переоценить влияние социальных медиа на общественное мнение, в вопросе выборов в том числе. При этом основные ресурсы, которыми пользуются десятки миллионов граждан, принадлежат американцам. В связи с этим Василий Колташов выразил опасения, что США обязательно воспользуются этим демократическим рупором во время выборов в Госдуму России.

«Влияние социальных медиа возрастает. Очевидно, что это в основном американские сервисы, которые продвигают определенную точку зрения. Даже если вы захотите что-то увидеть, то не увидите. Они навязывают только определенные новости. Это обычная политика Facebook, который работает как пропагандистская машина. Уже давно назрело время убрать американское программное обеспечение с господствующих позиций. Это касается и Microsoft, и YouTube. Если у Facebook есть хоть какие-то конкуренты — ВКонтакте и Telegram — то YouTube господствует тотально», — заявил Колташов.

По убеждению специалиста, необходима альтернативная система, которая может быть даже «засинхронена» с американским видеохостингом, но будет менять его алгоритм выдачи информации. Правда, спикер выразил сомнение, что такую систему успеют разработать и внедрить до выборов.

Выборы по-российски: не без недостатков, но максимально прозрачно

В целом доверие населения в избирательной системе России ежегодно растет, рассказал Александр Брод, опираясь на социологические опросы. Эксперт не считает это случайностью, просто выборы в последние годы стали более прозрачными и доступными — видеонаблюдение, институт общественного наблюдения, конкурентность выборов. По его словам, есть реальная статистика, которая показывает, что все больше представителей политических партий участвует в избирательных процессах. Общество это видит и поэтому проявляет все больший интерес к выборам.

«Естественно, мы не застрахованы от нарушений. Обычно это местные царьки, которые будут всячески создавать хорошую мину при любых проблемах: при желании показать хорошую явку или что-то приписать. Но мы видим жесткую реакцию ЦИК и региональных избирательных комиссий. Последние годы как минимум на трех-четырех участках в регионах отменяются итоги голосования. Если зафиксированы факты вброса заводятся уголовно-административные дела, а члены избирательных комиссий отстраняются от работы», — объяснил участник пресс-конференции.

Он рассказал, что часто в ходе выборов также поступают различные жалобы от журналистов и блогеров. Но для этого существуют правозащитные организации и Совет по правам человека при президенте РФ, который традиционно наблюдает за избирательным процессом. Дополнительно есть специальная мониторинговая группа, в которую входят люди с разными, в том числе оппозиционными, взглядами. Эксперт уверен, что осенью будут приняты все меры по обеспечению прозрачности голосования и созданию комфортных условий для волеизъявления граждан.