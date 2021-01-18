Депутат Шеин: Революцию 1917 года организовал Николай II, а не большевики

Санкт-Петербург, 18 января. Заместитель председателя фракции партии «Справедливая Россия» в Госдуме Олег Шеин считает, что современная Россия может прийти к той же катастрофе, к которой привела страну политика императора Николая II, — к революции. Об этом он заявил в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Организатором революции 1917 года были не большевики, эсеры или меньшевики, а Николай II. Человек, который убил на фронте два миллиона людей ради коммерческой войны, при этом игнорировал любые общественные ожидания и запросы, был главным катализатором серьезных изменений», — сказал Шеин.

Подобную политику игнорирования общественных запросов проводит имеющая большинство в российском парламенте партия «Единая Россия», подчеркнул политик.

«Мы полагаем, что «Единая Россия» никакая не партия власти, это оболочка реальной власти российских миллиардеров и сотни тысяч российских долларовых миллионеров. Поэтому такие вещи, как пенсионная реформа, как закон об изъятии за долги жилья у населения, принятый в декабре прошлого года, как ползучая приватизация медицины и образования, формируют у людей возрастающий запрос на решительные изменения», — отметил Шеин.

По словам политика, его партия выступает за то, чтобы эти решительные изменения достигались строго парламентским путем, а не насилием и беззаконием.