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Высокопоставленному турецкому гостю показали нефтехимический комплекс в Венесуэле

Высокопоставленному турецкому гостю показали нефтехимический комплекс в Венесуэле

Каракас, 18 ноября. Министр нефтяной промышленности Венесуэлы Тарек эль-Айссами встретился с замминистра энергетики Турции Алпарсланом Байрактаром. Чиновники обсудили пересмотр и укрепление партнерских отношений между двумя странами, сообщает венесуэльское издание Diario La Verdad.

«Наступают новые времена, Венесуэла может установить всевозможные отношения и сотрудничество с Турцией для укрепления и обеспечения развития обоих народов», — объявил эль-Айссами.

Представитель Турции заявил, что его визит «подчеркивает приверженность президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Николаса Мадуро укреплению и продвижению двустороннего сотрудничества в сфере экономики и энергетики».

После переговоров в Каракасе Байрактар и эль-Айссами посетили нефтехимический комплекс Хосе Антонио Ансоатеги, расположенном в северо-восточном штате Ансоатеги. Во время обзорной экскурсии их сопровождал президент государственной нефтяной компании PDVSA Асдрубал Чавес.

В годы президентства Уго Чавеса отношения Венесуэлы и Турции были крайне напряженными из-за позиции Анкары в гражданском конфликте в Сирии — Турция всеми средствами боролась против президента Башара Асада, которого Уго Чавес считал своим верным другом.

Однако после неудавшейся попытки государственного переворота 2016 года в Турции президент Николас Мадуро выразил поддержку турецкому лидеру и обвинил США в организации мятежа, сравнив его с попыткой отстранения от власти Чавеса в 2002 году. В 2018 году Мадуро трижды посетил Анкару, а Эрдоган нанес визит в Каракас.

В прошлом августе министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу нанес официальный визит президенту Венесуэлы, во время которого он заверил, что Турция поддерживает власти Венесуэлы по вопросу санкционного давления со стороны Соединенных Штатов, Организации американских государств и Европейского союза.

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