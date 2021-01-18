Участники ливийских переговоров согласуют единый механизм проведения выборов

Берлин, 18 января. Представитель МИД Германии на Ближнем Востоке и в Северной Африке Деннис Кумитат в своем Twitter-аккаунте сообщил, что члены Форума политического диалога по Ливии проголосуют за единый механизм проведения выборов в понедельник, 18 января 2021 года.

По его словам, это важно для должной организации избирательного процесса в североафриканском государстве, намеченного на 24 декабря 2021 года. По его итогам будут сформированы новые органы исполнительной власти страны.

«Это путь к единству, суверенитету и выборам в Ливии», — прокомментировал предстоящее событие Кумитат, призвав участников форума воспользоваться этой возможностью.

Сам механизм уже прошел процедуру согласования в Консультативном комитете в Женеве, отмечается в посте представителя внешнеполитического ведомства ФРГ.

По данным Высшей избирательной комиссии (ВИК) Ливии, готовность к выборам составляет порядка 70%. При этом взаимодействие ведется со всеми регионами страны. Одним из важнейших организационных вопросов, требующих обязательного рассмотрения, является недостаток средств на проведение голосования после корректировки обменного курса на всей территории африканского государства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на западе Ливии проходят выборы в муниципальные советы. Организаторы отчитались о достаточно высокой явке на участках.