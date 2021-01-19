Как воюют в Мичоакане: отряды самообороны и снятие кожи заживо

11 января в мексиканских социальных сетях возникла новая «горячая» тема, на некоторое время перекрывшая очередные казни в штате Гуанахуато или нападения в приграничном Тамаулипасе, — отряды самообороны.

Жители Мичоакана, уставшие от обещаний правительства и бесполезных визитов президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, заявили, что отныне перестанут покидать родные города и деревни и сами начнут защищать свои семьи от наркокартелей.

#Estados | Ante las amenazas de los ataques por parte del Cártel de Jalisco Nueva Generación, habitantes de Tepalcatepec se movilizaron para vigilar comunidades. #ep https://t.co/3kbyWAPEno pic.twitter.com/KxqgWFOfg1 — La Silla Rota (@lasillarota) January 4, 2021

Автор Telegram-канала «Секс, картели, Фрида Кало» рассказывает, как отряды самообороны Мичоакана начинают заявлять о себе как о новом участнике нарковойны, а также о наемнике картеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) по прозвищу Клоун, который снимает кожу с лиц своих жертв.

Женщины против Эль Менчо

Несмотря на то, что отряды самообороны Мичоакана начали активно продвигать свои интересы еще в декабре 2020 года, все внимание доставалось громким расправам, которые устраивал картель «Новое поколение Халиско».

Однако уже с первых дней 2021 года такие группы появились в муниципалитетах Агилилья, Перибан, Лос-Рейес и Танситаро. Караваны автомобилей с вооруженными местными жителями практически ничем не уступали аналогичным процессиям СJNG.

#Estados | Estas son las imágenes aéreas de las autodefensas michoacanas, los grupos advierten que no bajarán la guardia. #ep https://t.co/eCXjkLW9pg pic.twitter.com/OXNC1VMYA6 — La Silla Rota (@lasillarota) January 4, 2021

Мексиканские СМИ немедленно назначили на роли «народных мстителей» матерей и вдов, потерявших близких в столкновениях с наркокартелем «Новое поколение Халиско». Женщины заявили, что отомстят за погибших мужчин, защитят семьи и, конечно же, объявляют войну ненавистному лидеру картеля Эль Менчо.

Никто из них, правда, не сообщил, в какой роли их братья, сыновья или мужья боролись с бандитами — как представители отрядов самообороны или же как члены Союза картелей. После того как на прошлой неделе «Новое поколение Халиско» назвали союз и все группировки, входящие в его состав, подразделением картеля «Лос Сетас», группы самообороны автоматически стали считаться преступными организациями. По крайне мере, в глазах тех, кто находится на стороне CJNG.

Атака в Вильягране

12 января в штате Гуанахуато, в муниципалитете Вильягран, произошло нападение на отряд Национальной гвардии Мексики.

ANIQUILAN A 8 DEL "GRUPO ELITE" DEL #CJNG EN #GUANAJUATO #villagran Sumando esfuerzos elementos de la @GN_MEXICO_ y policías estatales, lograron repeler la agresión. Lamentablemente en el ataque, 1 policía estatal murió y 1 guardia nacional resultó gravemente herido. #ReporMex pic.twitter.com/zoDspqj6Or — NARCO NOTICIAS (@NARCONOTICIAS1) January 13, 2021

Восемь боевиков картеля «Новое поколение Халиско» были убиты, еще трое арестованы. Командование Нацгвардии сообщило о гибели одного из военнослужащих.

#RAYO.

Autoridades estatales e federales en Guanajuato fueron atacadas en 5 ocasiones este lunes por el Cártel Jalisco Nueva Generación "#CJNG" en el Mpio de #Villagrán, donde un agente perdió la vida,se abatió a 8 agresores,se detuvo a otros 3. pic.twitter.com/nAUZC7j9vG — GAFES. Militares, Marinos y Federales (@GafesYmilitares) January 12, 2021

Позже выяснилось, что один из задержанных — несовершеннолетний. Также у нападавших изъяли десять автоматических винтовок, 30 «коктейлей Молотова», 14 осколочных и девять ручных гранат. Прибыли члены CJNG на десяти автомобилях. Кроме того, среди вещей бандитов нашли 47 доз метамфетамина, явно не предназначавшихся для продажи.

Также в машинах обнаружили пять наркомант (Сообщение картеля, написанное на куске ватмана или ткани. — Прим. ред.), подписанных Элитной группой картеля «Новое поколение Халиско».

Les aseguraron:



· 10 Armas largas · 14 granadas de fragmentación

· 30 Bombas molotov

· 4 Cascos

· 5 Narco mensajes

· 7 Cargadores para arma larga.

· 9 Granadas de fabricación artesanal

· 15 Estrellas poncha llantas

· Equipo táctico

· 47 dosis de cristal

·10 vehículos#CJNG pic.twitter.com/f8ZNr138j2 — NARCO NOTICIAS (@NARCONOTICIAS1) January 13, 2021

Клоун-убийца

13 января, после ликвидации боевиков CJNG в Гуанахуато, мексиканский Twitter всколыхнула видеозапись очередной казни, проведенной наемником «Нового поколения Халиско» по прозвищу Клоун.

На видеоролике зафиксированы пытки и жестокая расправа над жителем муниципалитета Котиха в штате Мичоакан — предполагается, что убитый являлся членом группировки «Лос Виаграс», входящей в Союз картелей.

Клоун ножом снял кожу с лица пленника и проводил допрос, никак не реагируя на просьбы человека дать ему выпить немного воды перед смертью.

По некоторым данным, убийца является руководителем ячейки CJNG в муниципалитете Агилилья, и расправился уже как минимум с пятью членами Союза картелей.

«Лос Виаграс», а также поддерживающий их наркокартель «Новая семья Мичоакана», пообещали разделаться не только с Клоуном, но и вырезать всю его семью. Может быть, не таким образом, как это любит делать он сам, но легкой смерти его близким никто не гарантирует.

В соцсетях, впрочем, заявили о том, что данная видеозапись распространяется в информационном пространстве уже около шести месяцев. Впрочем, вряд ли это станет поводом для «Лос Виаграс» отменять свою месть.

Наемники Синалоа и победа в Гуанахуато

14 января в Поланко, одном из престижных районов Мехико, были задержаны два киллера картеля «Синалоа». Также в руки оперативников попал автомобиль преступников, пять килограммов кокаина и оружие, инкрустированное золотом и драгоценными камнями.

Capturan en Polanco a 2 Sicarios del Cartel de Sinaloa con auto BMW, Arma de Oro y 5 kilos de Coca, informan le reportan al Mayo Zambada



NOTA; https://t.co/M7TH1rfY2F pic.twitter.com/FRDH5LEWWn — El Diario Del Narco (@Diariodenarco) January 14, 2021

Один из преступников оказался жителем штата Сонора, другой прибыл из Синалоа. Согласно сведениям, предоставленным полицией Мехико, арестованные подчинялись непосредственно Эль Майо Самбаде, бывшему партнеру знаменитого Эль Чапо и лидеру одной из фракций картеля Синалоа.

В тот же день сотрудники муниципальной полиции Мексики ликвидировали четырех боевиков наркокартеля в Селае, штат Гуанахуато. Отряд наемных убийц, чья принадлежность в настоящий момент все еще не установлена, прибыл в один из районов города для проведения внеочередной казни. К моменту появления оперативников боевики успели убить двоих человек.

Если сравнивать 14 января в Гуанахуато с 7 января, когда картель «Новое поколение Халиско» устроил первую масштабную «чистку» штата в 2021 году и только за сутки казнил свыше 20 человек, ликвидацию боевиков вполне можно счесть маленькой победой правоохранительной системы Мексики.

Жертвы Мичоакана

16 января Генеральная прокуратура штата Мичоакан начала расследование по факту убийства восьми человек, чьи тела нашли в одной из рек горного ущелья в муниципалитете Альваро-Обрегон.

Среди погибших — трое мужчин и одна женщина в возрасте от 25 до 30 лет, а также еще четверо мужчин старше 40 лет. Идентифицировать жертв практически невозможно, однако судмедэкспертам удалось установить примерную стадию разложения — около десяти дней.

17 января отдельные мексиканские военнослужащие начали распространять в социальных сетях информацию о том, что в регионе Тьерра Кальенте исчезли около 25 солдат мексиканской армии.

Немедленно появились слухи, что федеральное правительство планирует направить войска в Мичоакан. Эти мероприятия якобы планируется осуществлять без сотрудничества с полицией штата, которая, по мнению пользователей соцсетей, «давно потеряла доверие и работает с CJNG, Союзом картелей или отрядами самообороны».

Упрекать жителей Мичоакана за подобную точку зрения сложно, однако официальные СМИ и пресс-службы мексиканских госорганов не подают ни малейшего намека об информированности по данному вопросу.

Между тем в Мичоакане также начались выборы нового губернатора, которые должны завершиться 6 июня 2021 года. Данное событие и без того не оставляет надежды на нормализацию обстановки в штате, а слухи о пропавших солдатах и федеральных войсках, которые планируют явиться в Мичоакан и навести порядок не самым мирным способом, только накаляют атмосферу.

Однако предположение, что федеральная власть вмешается в гражданскую войну штата, выглядит крайне наивным. Многочисленные убийства в соседнем Гуанахуато все еще остаются без внимания. Общественность пытаются успокоить арестами отдельных «лидеров подразделения», умалчивая о том, что уже к концу дня их место занимают новые «сотрудники» наркокартелей.

Более реалистичным выглядит другой план: предоставить относительную свободу отрядам самообороны. Хотя бы на несколько месяцев или даже полгода.

Они должны стать третьей силой, отделиться от Союза картелей, Лос Сетас или «Нового поколения Халиско». Какое-то время им позволят побыть в массовом сознании «народными героями», но затем, скорее всего, объявят еще одним видом наркокартелей, члены которых подлежат ликвидации. И, конечно же, никак не считаются жертвами нарковойны.