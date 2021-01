Теперь официально: в выборы в США 2020 вмешивался Китай, а не Россия

Директор национальной разведки (DNI) Соединенных Штатов Джон Рэтклифф опубликовал официальное письмо, в котором говорится, что Китай вмешивался в американские выборы 2020 года, в то время как руководство ЦРУ оказывало давление на аналитиков, чтобы они не принимали во внимание разведданные о китайском вмешательстве. Таким образом глава разведки США публично признал, что никакие «русские» в американские выборы не вмешивалась.

Письмо Рэтклиффа, переданное им в конгресс 17 января, стало информационной бомбой, отмечают эксперты. Ссылаясь на отчет пользующегося доверием сотрудника разведки Барри Зулауфа, глава DNI заявил, что некоторые аналитики неохотно называли действия Китая вмешательством в выборы, поскольку были не согласны с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Gate Way Pundit. Письмо Рэтклиффа также опубликовала газета The Washington Examiner.

Отчет Зулауфа был направлен в конгресс еще 7 января вместе с его оценкой действий разведывательного сообщества относительно иностранного вмешательства в выборы 2020 года. В отчете говорилось, что аналитики, работающие по России и Китаю, применяли разные стандарты, приводя данные о предполагаемом вмешательстве этих стран в американские выборы. Россию обвиняли в прямом вмешательстве, при этом в отношении Китая использовались гораздо более мягкие формулировки.

«Эти аналитики, похоже, неохотно высказывали свое мнение относительно Китая, поскольку они были настроены против Трампа и не хотели, чтобы полученные ими разведданные использовались для поддержки его политики, — писал Зулауф, — В таком подходе можно усмотреть давление на разведку и политизацию разведывательной деятельности».

Отметим, в США неоднократно пытались обвинить Россию в мнимом «вмешательстве» в американские выборы. В результате все расследования о якобы попытках Москвы повлиять на выборный процесс в США неизменно заканчивались крахом.