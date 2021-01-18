Арена мирового уровня: в Саратове достраивают Дворец водных видов спорта

В Саратове идет завершающий этап строительства Дворца водных видов спорта. Открытие спортивного комплекса запланировано на середину февраля, церемонию хотят совместить с проведением крупных соревнований. Тренироваться в новом дворце спортсмены начнут в ближайшие недели.



Строительство грандиозного спорткомплекса началось в далеком 2012 году. Решение было принято на фоне успехов саратовского прыгуна в воду Ильи Захарова на Олимпийских играх в Лондоне, где он завоевал золото в индивидуальном зачете и серебро в парных прыжках. Завершить работы планировалось в 2014 году, но из-за проблем с финансированием площадка была временно заморожена. Строительство возобновилось только в 2019 году после попадания дворца в программу «Демография». Активное содействие оказывал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, являющийся уроженцем Саратовской области.



Помимо денежных неурядиц, при создании комплекса были и другие сложности. Один из главных подрядчиков несколько раз проваливал сроки, из-за чего ввод в строй спортивной арены надолго откладывался. В августе 2020 года Володин раскритиковал строителей и призвал уволить ответственных чиновников.

«Предыдущий подрядчик систематически нарушал исполнение обязательств и отставал от графика. Дворец — самый сложный объект, строить начали еще 8 лет назад. Это будет последний спортивный долгострой, который мы вводим в эксплуатацию. Останется еще стадион «Торпедо»», — отметил Володин.



Проблемы удалось достаточно оперативно исправить: в конце декабря стройку с проверкой посетил губернатор Саратовской области Валерий Радаев, высоко оценивший степень готовности арены. Вместе с губернатором в гостях побывал олимпийский чемпион Илья Захаров, отметивший спортивное значение комплекса. Декабрьское тестирование чаши бассейна также прошло успешно.

«Я долго думал, как это у нас нет своего водного дворца. Ведь мы теряем тренеров, молодежь получает опыт и переезжает в другие регионы. Это не дело. В реализации данного проекта нас поддержал Вячеслав Володин. Это очень технологически сложный объект. Сопровождение хода строительства взял на себя глава правительства области Роман Бусаргин. Удалось организованно все провести», – рассказывал Радаев.

В трехэтажном здании нового комплекса размещены сразу три бассейна: детский, для спортивного плавания и для прыжков в воду. Также будет действовать специальный гимнастический зал для разминки. За соревнованиями с трибун смогут наблюдать около 1000 зрителей. Дворец построен по последним требованиям современного спорта и готов принимать международные турниры любого уровня. Общая смета строительства превысила миллиард рублей.



Дворец расположен в микрорайоне «Солнечный-2». Его жители довольны появлением крупного спортивного объекта. Татьяна Симонова рассказала корреспонденту ФАН, что теперь обязательно отправит заниматься плаванием детей. Тем более, что она сама отлично знакома с водными видами спорта.

«Моему младшему сыну всего четыре года, но я уже давно хотела отправить его на плавание. От такого спорта сплошная польза для организма, тем более, что плавать ему посоветовали врачи для исправления проблем со спиной. Если старшая дочь будет не против, посоветую и ей начать занятия. Нужно с пользой тратить свободное время. Я сама все детство занималась водными лыжами, помню, как мне нравились тренировки. Здорово, что никуда не надо будет ехать, расстояние от нашего дома до новой арены — десять минут неспешным шагом. Мы очень рады», — отметила Татьяна.



Житель Солнечного Григорий Кузнецов выразил уверенность, что подобный комплекс добавит району престижности и будет отличным местом времяпрепровождения.

«Конечно, здорово, что Солнечный преображается. У нас каждый год что-нибудь строят, всячески облагораживают местность. Знаю, что многие жители других районов Саратова мечтали бы сюда переехать. Говоря советскими лозунгами: «Пусть будет больше спортивных комплексов, хороших и разных». Кто не любит плавать сам, всегда может прийти и посмотреть на профессиональные соревнования. Это очень хорошо. Опять же, рядом с дворцом появится нужная инфраструктура, дорогу сделают», — резюмировал Григорий.

Ранее стало известно, что в 2021 году в Саратовской области начнется строительство автомобильной трассы «Меридиан», призванной соединить Европу и Азию. Через регион будет проложено 630 километров современной дороги с необходимой инфраструктурой — АЗС, кафе и гостиницами.