Полиция Колумбии перехватила груз оружия из США

Риоача, 18 января. Налоговая и таможенная полиция Колумбии (POLFA) перехватила контрабандный груз оружия на границе с Венесуэлой. По версии силовиков, оружие шло в Венесуэлу из США, сообщает агентство Reuters.

Оружие и боеприпасы были спрятаны в кузове грузовика под кучей одежды, однако были обнаружены во время таможенной проверки. Найдены были шесть винтовок Anderson AM-15 и семь магазинов для них с патронами калибра 5,56 мм.

По данным POLFA, груз следовал из столицы Колумбии Боготы на север, в район Риоача — центр северо-западного департамента Ла Гуахира, который граничит с Венесуэлой. Далее, предполагают полицейские, его собирались переправить в соседнюю страну.

В POLFA заявили, что расследование в отношении обнаруженной контрабанды будет проводиться совместно с коллегами из Таможенной и иммиграционной полиции США (ICE).

В 2020-2021 годах силы POLFA перехватили 19 единиц оружия и более 6000 патронов. По словам главы POLFA бригадного генерала Густаво Франко, его ведомство в этом году увеличило количество операций против незаконного трансграничного оборота оружия в регионе.