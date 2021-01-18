Прохождение воинской службы на удаленке укладывается в особый уклад Швейцарии, которая может влиять на другие страны не оружием. Подробнее — в материале ФАН.

Армия на удаленке

Около шести тысяч новобранцев Вооруженных сил Швейцарии начнут военную подготовку с удаленки. В связи с пандемией коронавируса новобранцы вынуждены изучать военную теорию на компьютере, а в перерывах выполнять физические упражнения. Об этом пишет издание Swissinfo.

В 2021 году служба для швейцарских новобранцев должна начаться 18 января. Но в этот день на плацу соберется лишь половина от 12 тысяч призывников — остальных в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции было решено оставить дома.

По шесть часов в день они будут дома заниматься военной подготовкой. На отжимания, согласно программе, будет уходить четыре часа в неделю.

8 февраля новобранцы смогут присоединиться к своим сослуживцам. Правда, перед этим им нужно будет сдать анализы на коронавирус, а также пройти тесты, чтобы подтвердить успешное прохождение онлайн-программы.

Не классическое государство

Политолог Алексей Живов считает, что Швейцария — это не совсем классическое государство в нашем понимании. Например, швейцарские банки без зазрения совести и без всяких санкций в свое время присвоили деньги Третьего рейха.

«К удаленке для призывников стоит относиться в контексте того, что Швейцария — государство не военное. И свое влияние на другие страны и мировые элиты она имеет не за счет силы своего оружия. Но, видимо, ради соблюдения определенных государственных традиций все же имеет небольшую армию, призывники которой могут готовиться дистанционно», — пояснил Алексей Живов.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов заметил, что армия Швейцарии и раньше представляла собой «что-то в этом роде».

«Там призванными считаются все мужчины, а сама «срочная служба» занимает несколько курсов по три недели теоретической учебы, практических занятий и стрельб. При этом даже находясь дома, эти «срочники» считаются военнослужащими и держат там свое оружие. Сейчас, насколько я понял, некоторые из занятий, которые обычно проходили в казармах, будут проходить дома. Суть же этой армии сильно не меняется», — добавил Владимир Корнилов.

Кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин выразил мнение, что очень скоро швейцарская армия будет комплектоваться из игроков в компьютерные «Танки». Белорусы не только изобрели прекрасную игру, создали политическую партию в России, но и могут заменить ею армию в Швейцарии.