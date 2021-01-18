Врач назвала требуемый процент привитых для коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ

Москва, 18 января. Для создания коллективного популяционного иммунитета в России необходимо вакцинировать не менее 60% граждан. Об этом ФАН рассказала заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.

«Сегодня началась массовая вакцинация, направленная на создание коллективного популяционного иммунитета. Для чего должно быть вакцинировано не менее 60% населения, — отметила она. — Это основное, что делается со стороны государства: вакцинация добровольная, доступная и бесплатная».

Парламентарий напомнила, что решение в пользу вакцинации в России должно быть осознанным. Для этого, по ее словам, очень важно информирование со стороны медработника, должен быть диалог между врачом и пациентом, когда доктор должен дать все пояснения по вакцине.

Татьяна Кусайко также отметила, что система здравоохранения оказалась не готова к пандемии COVID-19, несмотря на активное развитие за последние годы. При этом правительство и парламент оперативно реагировали на новые вызовы и вносили изменения в нормативно-правовые законодательные акты. Среди мер поддержки — порядок медицинской реабилитации взрослых пациентов, который предусматривает, в частности, психологическую помощь. По мнению сенатора, после пандемии она может понадобиться многим.

Также в России были совершенствованы образовательные стандарты в медицине, работа над обеспечением медицинскими кадрами. Помимо этого, планируется модернизация инфекционной службы, увеличение подготовки врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

«С 1 января 2021 года началась реализация программы модернизации первичной медико-санитарной помощи. Также были выделены средства на стимулирование медработников, — сказала Татьяна Кусайко. — Благодаря таким изменениям мы смогли быстро ввести вакцину, когда было разрешено одновременно вести исследования».

Сенатор также считает, что необходимо повышать устойчивость и активно внедрять цифровые технологии, развивать телемедицину, то есть оказание медицинской помощи в дистанционном формате. По ее словам, коронавирус значительно ускорил распространение этих технологий. Основное преимущество телемедицины по сравнению с традиционной — сокращение контактов между пациентами и врачами.

Отметим, что Новый год начался с распространения в России новых штаммов коронавируса. Так, первый случай «британского» штамма коронавируса обнаружился у россиянина, вернувшегося из Великобритании. Новый вариант SARS-CoV-2 отличается высокой скоростью распространения и, по предварительным оценкам некоторых экспертов, может быть на 50–70% более заразным.