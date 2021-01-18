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Новые власти США отказались принимать караван мигрантов из Гондураса

Новые власти США отказались принимать караван мигрантов из Гондураса

Переходная администрация избранного президента США Джо Байдена выступает против приема каравана мигрантов из Гондураса, который на днях прорвался через границу Гватемалы и устремился в направлении США. О позиции новых властей сообщило американское информационное агентство NBC.

Единство Демократов и Республиканцев

Тысячи нелегальных мигрантов буквально с боем прорываются через полицейские кордоны в Гватемале, чтобы попасть в США. В администрации Байдена заявили, что намерены в ближайшее время заниматься их проблемами.

«Сейчас не время. Ситуация на границе не изменится в одночасье», — передает NBC News слова неназванного источника в администрации Байдена.

Чиновник не уточнил, когда мигранты из Центральной Америки смогут попасть в США. По оценке NBC, границы Штатов они могут достигнуть через несколько недель.

Чиновники из администрации уходящего президента Дональда Трампа также выступили против предоставления убежища нелегальным мигрантам.

«Мы ценим усилия Гватемалы и призываем региональных партнеров сделать все возможное для пресечения незаконной миграции», — заявил исполняющий обязанности комиссара Пограничной и таможенной службы (ICE) США Марк Морган.

«Для вашей безопасности и безопасности ваших семей не направляйтесь на север незаконно. Это не только пустая трата ваших времени и денег, но также может привести к серьезным травмам или даже смерти», — написала на своей странице Twitter помощник комиссара по международным вопросам Дебби Сегуин.

На пути к американской мечте

В ночь с 16 на 17 января караван мигрантов прорвал оцепления на границе Гондураса и Гватемалы. По последней информации, в стране находятся около 8000 граждан Гондураса, которые движутся на север в сторону Мексики. Власти Гватемалы пытаются остановить караван силой — вчера местная полиция применила дубинки и слезоточивый газ, сотни мигрантов были задержаны, однако многим удалось прорваться дальше.

Правительство Гондураса, от политики которого и бегут мигранты, внезапно вспомнило о правах своих граждан и осудило жестокость гватемальской полиции.

«Правительство Гондураса информирует национальное и международное сообщество о своей озабоченности в связи с прискорбными событиями, произошедшими в Гватемале. Мы призываем власти Гватемалы расследовать действия правоохранительных органов. Правительство Гондураса вновь призывает гондурасских братьев не подвергать себя опасностям, связанным с нелегальной миграцией в США», — говорится в ноте МИД.

Тем временем ко встрече с беженцами из Гондураса готовятся и власти Мексики, через которую пролегает маршрут каравана. Несколько сотен солдат мексиканской армии уже направлены к границе с Гватемалой.

Политика закрытых дверей

Администрация Трампа придерживалась «политики нулевой терпимости» и вела себя крайне жестко в отношении нелегальных мигрантов.

«Когда Мексика посылает к нам своих людей, она посылает не самых лучших. К нам присылают людей, у которых много проблем... Они везут наркотики. Они преступники. Они насильники», — заявлял президент США еще во время предвыборной кампании.

По указу Трампа в 2019 году Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства (ICE) приступило к рейдам по американским городам с целью поиска нелегальных мигрантов. В Белом доме обещали немедленно депортировать всех, кто пересек американскую границу нелегально.

Чтобы пресечь миграцию с территории Мексики, Дональд Трамп запустил строительство пограничного забора высотой в 9 метров стоимостью более 5 миллиардов долларов. В начале 2019 года конгрессмены от Демократической партии блокировали финансирование строительства, что привело к «шатдауну» федерального правительства, когда более 800 тысяч федеральных служащих в США были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Летом 2019 года в 100 американских городах прошли акции протеста против практики разделения семей на американо-мексиканской границе и «бесчеловечных условий» в центрах временного содержания мигрантов в штате Техас.

В одном из таких лагерей сотни детей, разлученных с родителями, содержались без доступа к чистой одежде, воде и средствам личной гигиены. Некоторые мигранты, в том числе и дети, скончались во время содержания в таких центрах.

Тем не менее несмотря на закрытые границы и пандемию коронавируса, только с октября по декабрь 2020 года американо-мексиканскую границу пересекли более 200 тысяч латиноамериканцев, которые бежали от нищеты, экономического кризиса и беззакония в своих странах.

Обещания Байдена

Во время своей предвыборной кампании демократ Джо Байден неоднократно критиковал политику своего предшественника и обещал дать американское гражданство 11 миллионам мигрантов из Центральной Америки. Накануне президентских выборов в США старший советник Белого дома Стивен Миллер заявил, что миграционная политика Джо Байдена поставит под угрозу суверенитет США. Сейчас представители каравана гондурасских мигрантов требуют, чтобы новая администрация в Вашингтоне выполнила обещания Байдена.

«Мы будем выступать за то, чтобы правительство Байдена выполняло свои обязательства», — говорится в заявлении группы по защите прав мигрантов Pueblo Sin Frontera.

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