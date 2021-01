Новые власти США отказались принимать караван мигрантов из Гондураса

Переходная администрация избранного президента США Джо Байдена выступает против приема каравана мигрантов из Гондураса, который на днях прорвался через границу Гватемалы и устремился в направлении США. О позиции новых властей сообщило американское информационное агентство NBC.

Единство Демократов и Республиканцев

Тысячи нелегальных мигрантов буквально с боем прорываются через полицейские кордоны в Гватемале, чтобы попасть в США. В администрации Байдена заявили, что намерены в ближайшее время заниматься их проблемами.

«Сейчас не время. Ситуация на границе не изменится в одночасье», — передает NBC News слова неназванного источника в администрации Байдена.

Чиновник не уточнил, когда мигранты из Центральной Америки смогут попасть в США. По оценке NBC, границы Штатов они могут достигнуть через несколько недель.

Incoming Biden administration to migrant caravan: Don't come, you won't get in immediately



"The situation at the border isn't going to be transformed overnight," a senior Biden transition official told NBC News in an exclusive interview. https://t.co/I59PwoNpHD — Mario Zambeli (@MarioZambeli) January 17, 2021

Чиновники из администрации уходящего президента Дональда Трампа также выступили против предоставления убежища нелегальным мигрантам.

«Мы ценим усилия Гватемалы и призываем региональных партнеров сделать все возможное для пресечения незаконной миграции», — заявил исполняющий обязанности комиссара Пограничной и таможенной службы (ICE) США Марк Морган.

Echoing Mexico’s sentiment on the life-threatening risks associated with mass migration during the #COVID pandemic. We appreciate Guatemala’s efforts and call upon other regional partners to do all they can to stem illegal migration.https://t.co/p9HTpZe03B — CBP Mark Morgan (@CBPMarkMorgan) January 17, 2021

«Для вашей безопасности и безопасности ваших семей не направляйтесь на север незаконно. Это не только пустая трата ваших времени и денег, но также может привести к серьезным травмам или даже смерти», — написала на своей странице Twitter помощник комиссара по международным вопросам Дебби Сегуин.

For your safety and the safety of your family, DO NOT irregularly migrate north. Not only will it be a waste of your time and money, but it could result in serious injury or even death. https://t.co/WYqVHzaI37 — AC Debbie Seguin (@CBPIntlAffairAC) January 16, 2021

На пути к американской мечте

В ночь с 16 на 17 января караван мигрантов прорвал оцепления на границе Гондураса и Гватемалы. По последней информации, в стране находятся около 8000 граждан Гондураса, которые движутся на север в сторону Мексики. Власти Гватемалы пытаются остановить караван силой — вчера местная полиция применила дубинки и слезоточивый газ, сотни мигрантов были задержаны, однако многим удалось прорваться дальше.

A caravan of US-bound Central American migrants has been met with truncheons and tear gas in #Guatemala, where security forces blocked their path.#Honduras #MigrantCaravan



Full Story: https://t.co/cg8Be3myBq pic.twitter.com/sO0b9bDSlT — Global News (@GlbBreakNews) January 18, 2021

'We're starving': U.S.-bound migrant caravan hunkers down after Guatemala crackdown https://t.co/3pAQ7DVIqK pic.twitter.com/kWSeExB1KT — Reuters (@Reuters) January 18, 2021

Правительство Гондураса, от политики которого и бегут мигранты, внезапно вспомнило о правах своих граждан и осудило жестокость гватемальской полиции.

«Правительство Гондураса информирует национальное и международное сообщество о своей озабоченности в связи с прискорбными событиями, произошедшими в Гватемале. Мы призываем власти Гватемалы расследовать действия правоохранительных органов. Правительство Гондураса вновь призывает гондурасских братьев не подвергать себя опасностям, связанным с нелегальной миграцией в США», — говорится в ноте МИД.

Тем временем ко встрече с беженцами из Гондураса готовятся и власти Мексики, через которую пролегает маршрут каравана. Несколько сотен солдат мексиканской армии уже направлены к границе с Гватемалой.

El gobierno de #México desplegó hoy a cientos de soldados de la Guardia Nacional en la frontera con #Guatemala ante un eventual ingreso de otra caravana de migrantes centroamericanos. https://t.co/zduFX0dnV7 pic.twitter.com/Vgq7Tm8PZk — Atlantide (@Atlantide4world) January 17, 2021

México ???????? por su parte blinda la frontera y prometió revisar los que entren de forma legal y sanos, los que no serán detenidos en la estación migratoria pic.twitter.com/QQQc5m6v15 — ITSMANIA PLATERO (@ItsmaniaP) January 16, 2021

El Gobierno mexicano resguarda su frontera con Guatemala en los puntos conocidos como el Coyote y el Limón por nueva caravana migrante. https://t.co/lV5qQb6ILm pic.twitter.com/VS4eKkRoxg — Luisa González (@danzoter) January 14, 2021

Политика закрытых дверей

Администрация Трампа придерживалась «политики нулевой терпимости» и вела себя крайне жестко в отношении нелегальных мигрантов.

«Когда Мексика посылает к нам своих людей, она посылает не самых лучших. К нам присылают людей, у которых много проблем... Они везут наркотики. Они преступники. Они насильники», — заявлял президент США еще во время предвыборной кампании.

По указу Трампа в 2019 году Бюро по контролю и соблюдению иммиграционного и таможенного законодательства (ICE) приступило к рейдам по американским городам с целью поиска нелегальных мигрантов. В Белом доме обещали немедленно депортировать всех, кто пересек американскую границу нелегально.

Чтобы пресечь миграцию с территории Мексики, Дональд Трамп запустил строительство пограничного забора высотой в 9 метров стоимостью более 5 миллиардов долларов. В начале 2019 года конгрессмены от Демократической партии блокировали финансирование строительства, что привело к «шатдауну» федерального правительства, когда более 800 тысяч федеральных служащих в США были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Летом 2019 года в 100 американских городах прошли акции протеста против практики разделения семей на американо-мексиканской границе и «бесчеловечных условий» в центрах временного содержания мигрантов в штате Техас.

В одном из таких лагерей сотни детей, разлученных с родителями, содержались без доступа к чистой одежде, воде и средствам личной гигиены. Некоторые мигранты, в том числе и дети, скончались во время содержания в таких центрах.

As part of its critical report on U.S. Customs and Border Protection holding facilities in Texas, the Homeland Security OIG has also made public some harrowing photographs of conditions inside. Anyone in the GOP still want to argue the semantics of the term "concentration camp"? pic.twitter.com/g2VjF0m7VY — Donald R. Koelper (@Donald_from_HI) July 3, 2019

Тем не менее несмотря на закрытые границы и пандемию коронавируса, только с октября по декабрь 2020 года американо-мексиканскую границу пересекли более 200 тысяч латиноамериканцев, которые бежали от нищеты, экономического кризиса и беззакония в своих странах.

Обещания Байдена

Во время своей предвыборной кампании демократ Джо Байден неоднократно критиковал политику своего предшественника и обещал дать американское гражданство 11 миллионам мигрантов из Центральной Америки. Накануне президентских выборов в США старший советник Белого дома Стивен Миллер заявил, что миграционная политика Джо Байдена поставит под угрозу суверенитет США. Сейчас представители каравана гондурасских мигрантов требуют, чтобы новая администрация в Вашингтоне выполнила обещания Байдена.