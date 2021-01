Последний суд Грачевского идет с профессиональной продавщицей чужих брендов

Москва, 18 января. ООО «Ералаш» еще при жизни Бориса Грачевского обратилось в арбитражный суд Ростовской области с иском к индивидуальной предпринимательнице Карине Криворучко.

Дама в Ростове держит сеть магазинов «Ералашка» с доменным именем, схожим с названием «Ералаша», — Eralash-ka.com. Компания Грачевского требует прекратить администрирование доменного имени, а также 900 тысяч рублей компенсации за использование чужого товарного знака.

Как выяснил ФАН, владелица магазинов игрушек уже не в первый раз судится из-за продажи чужих брендов. Ранее даме предъявляли претензии как иностранные, так и отечественные компании, чьи товарные знаки она незаконно использовала, продавая контрафакт.

Так, в 2012 и 2013 годах Smeshariki GmbH обратилась в суд с иском против Криворучко за использование персонажей «Смешариков». Женщина продавала игрушки с названиями героев мультфильмов и схожим изображением — «Кар-Карыс», «Лосяш», «Ежик», «Нюша», «Совунья». Тогда предпринимательницу оштрафовали на 50 тысяч рублей. Кроме того, ей еще вынесли и «административку» по линии МВД — за использование чужого товарного знака.

Полгода назад с Криворучко взыскали еще 50 тысяч рублей за использование еще пяти товарных знаков, закрепленных за ООО «Ноль плюс медиа»: «Аленку», «Варю», «Машу», «Снежку» и «Сказочный патруль».

Годом ранее Alpha Group Co., Ltd через суд взыскала с Криворучко 20 тысяч рублей за контрафактную игрушку из серии Super wings. Затем еще и 40 тысяч рублей предпринимательница отдала Entertainment One UK Limited за свинку Пеппу.

На данный момент в суде рассматривается сразу два иска. Один — от «Ералаша», а второй — от «Сети телевизионных станций», у которых она позаимствовала сразу шесть персонажей.

Напомним, Борис Грачевский 17 января был похоронен на Троекуровском кладбище. Создатель «Ералаша» скончался в 52-й больнице Москвы от последствий коронавируса.

Ранее директор «Ералаша» Аркадий Григорян раскрыл, что будет с юмористическим киножурналом после смерти Грачевского.