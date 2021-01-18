Иосиф Пригожин о «Евровидении»: Мы обсуждаем этот колхозный конкурс, словно Grammy

В наши дни «Евровидение» служит интересам бизнеса и не представляет никакой ценности для общества. Такой взгляд высказал в беседе с ФАН муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Он прокомментировал сообщения СМИ о том, что в этом году, если позволит эпидемиологическая обстановка, ежегодный европейский музыкальный конкурс может пройти в Нидерландах.

«Я, вообще, послал бы всех их — на фиг. Как будто без «Евровидения» жить нельзя. Это просто какой-то бред. Мы обсуждаем этот колхозный конкурс словно Grammy. Что дало Евровидение за те 20 лет, что его показывают по телевидению? Рейтинги телеканалу. Все. А что это дало обществу? Новых героев, звезд? Что произошло со времен Селин Дион и ABBA, что?» — отметил собеседник.

В связи с этим он выразил уверенность, что и численность аудитории этого события уже не такая многочисленная, как прежде.

«Думаю, 90% населения нашей планеты — вообще насрать. Они даже не знают про такой конкурс. Посмотрите на новое поколение, они живут другими принципами», — сказал муж певицы Валерии.

Он поделился своим видением причин нынешнего положения дел.

«Это чистый бизнес организаторов конкурса и телевидения. Все, больше ничего! Раньше музыканты несли своим творчеством какое-то послание. В мире была идеология. Ты смотрел кино и чего-то ждал. А здесь чего ждать? Конкурс фриков?» — подчеркнул продюсер.

В завершение он предложил вариант действий для нашей страны в сложившейся ситуации.

«Мы все время пытаемся куда-то лечь, чтобы нас погладили. Давайте в России свой конкурс создадим и будем приглашать иностранцев», — подытожил собеседник.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал о том, что был шокирован выбором представителя России на конкурсе «Евровидение-2021».