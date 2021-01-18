Елена Панина: Курс «Дранг нах Остен» не сулит Европе ничего хорошего

После того как Российская Федерация подтвердила, что вслед за Соединенными Штатами Америки выходит из Договора по открытому небу (ДОН), в дипломатическом ведомстве Европейского союза сразу же заявили, что это поставит под угрозу безопасность континента.

Так, с призывами к нашей стране не делать этого выступили Великобритания, Германия, Норвегия, Франция, Швейцария…

Однако такого единодушия почему-то не наблюдалось в мае 2020 года, когда о прекращении участия в ДОН объявил президент США Дональд Трамп, обвинив во всем, как водится, Россию. А ранее, в 2019-м, американский лидер, традиционно прибегнув к антироссийской риторике, отказался соблюдать и Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Несмотря на то, что инициатива расторжения этих ключевых для архитектуры мировой безопасности соглашений принадлежала Вашингтону, его европейские союзники по НАТО претензии предъявляли почему-то Москве.

Когда затрагиваются финансовые интересы, страны-члены ЕС вступают в жесткую полемику с американцами. Например, после выхода США из «ядерной сделки» с Ираном, на торговлю с которым сильно рассчитывали те же Германия и Франция, в Евросоюзе разработали механизм обхода санкций Вашингтона против Тегерана. Кроме того, вопреки Трампу, под конец прошлого года Брюссель одобрил соглашение об инвестициях ЕС — Китай.

В военном же отношении Старый Свет полностью зависит от Соединенных Штатов, ведь американские военные базы расположены во многих европейских городах и странах. Поэтому ЕС не может противостоять давлению Вашингтона, даже понимая, что разрушение системы межгосударственной безопасности, сложившейся по итогам Второй мировой войны, — категорически не в его интересах.

Внешние силы и раньше сознательно натравливали Европу на столкновения с Россией, что приводило к огромным человеческим и материальным потерям с обеих сторон.

В повторении политики «Дранг нах Остен» (в переводе с немецкого — «Натиск на Восток») сегодня заинтересован Вашингтон и ориентирующаяся на него брюссельская бюрократия. Однако этот курс государствам Европы никогда ничего хорошего не приносил.