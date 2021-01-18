Марокко присоединилось к соглашению по борьбе с антисемитизмом в арабских странах

Рабат, 18 января. Марокко стало второй арабской страной, присоединившейся к соглашению о борьбе с антисемитизмом и антисионизмом, сообщает информационное агентство Israel National News.

Соответствующий документ был подписан главой некоммерческой ассоциации «Мимуна», поддерживаемой властями североафриканского государства, Эль-Мехди Будрой и посланником Госдепартамента США Эланом Карром. Решение подтверждает последовательный курс Вашингтона на нормализацию отношений стран Ближнего Востока с Тель-Авивом.

Посол Марокко в Соединенных Штатах Америки Лалла Джумала заявила, что это «укрепляет глубокое и давнее партнерство между нашими двумя странами в борьбе со всеми формами нетерпимости». Дипломат подчеркнула стремление короля Мухаммеда VI сохранить мир и дружественные взаимоотношения, достигнутые его предками.

Ключевым пунктом меморандума является сотрудничество в противостоянии любым проявлениям антисемитизма, включая антисионизм и непризнание государства Израиль. Аналогичные договоренности в октябре 2020 года были достигнуты Карром с еврейской организацией в Бахрейне, которая также пользуется расположением королевской семьи.

Администрация Дональда Трампа пытается примирить с Тель-Авивом Судан и Саудовскую Аравию. Данным вопросом занимаются супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер и спецпредставитель США на Ближнем Востоке Ави Берковиц. Тем не менее пока неясно, будет ли придерживаться такого курса окружение Джо Байдена, который станет новым главой Белого дома 20 января 2021 года.

Ассоциация «Мимуна» основана в 2007 году молодыми мусульманскими студентами в целях сохранения и продвижения еврейско-марокканского наследия. В настоящее время в североафриканском государстве проживает порядка трех тысяч евреев. В начале XX века их община насчитывала около четверти миллиона человек, чему способствовало лояльное отношение со стороны мусульманского населения.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Министерство торговли США сняло ограничения на экспорт продукции в Судан после его исключения из списка стран-спонсоров терроризма. Предпосылкой к этому решению стало налаживание отношений Хартума и Тель-Авива.