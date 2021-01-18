Депутат парламента Белграда Драгинья Влк: Сербы выбрали вакцину из России

Граждане Сербии больше доверяют российской вакцине от коронавируса и хотят получить именно ее. Об этом ФАН заявила депутат парламента Белграда Драгинья Влк.

«У меня дилеммы нет — только российская вакцина»

Сербский депутат Драгинья Влк заявила, что она и ее семья уже подали заявку на получение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

«У меня дилеммы нет: я буду получать только российский препарат от коронавируса, — отметила Влк. — Опросы показывают, что наибольшее количество жителей нашей страны хотят получить именно российскую вакцину. Ее рекомендует и большое количество иммунологов и эпидемиологов — специалисты подтвердили ее качество, эффективность и безопасность».

Депутат парламента напомнила, что весной 2020 года, когда коронавирус только начал распространяться по планете, она уже заявляла, что российская медицина — одна из лучших в мире.

«Мои оценки оказались верными, потому что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19, эффективность которой доказана большим количеством испытаний», — добавила собеседница ФАН.

Вакцинироваться «Спутник V» намерен бывший министр труда, занятости, ветеранов и социальных дел Зоран Джорджевич. Ранее «Спутник V» в Белграде уже привились госсекретарь здравоохранения Мирсад Джерлек, глава МВД Сербии Александр Вулин и спикер парламента Ивица Дачич.

«Это из-за доверия к российской медицине», — пояснил ФАН Зоран Джорджевич.

Российский фонд прямых инвестиций и правительство Сербии достигли соглашения о поставках 2 миллионов доз вакцины «Спутник V». Объем поставок рассчитан на вакцинацию 1 миллиона жителей страны.

Первая партия вакцины — 2,4 тысячи доз — была доставлена в балканскую республику 30 декабря. На следующий день сербский фармрегулятор выдал разрешение на применение «Спутника V», отметив, что препарат соответствует всем условиям, установленным законодательством и правовыми актами, что подтверждает ее качество, эффективность и безопасность. Во вторник, 19 января, в Сербии ожидают прибытия еще 250 тысяч доз вакцины российского производства.

Сегодня гражданам Сербии доступны три вакцины: российская «Спутник V», китайская Sinopharm и американская Pfizer. Подать заявку на вакцинацию сербы могут через портал euprava.gov.rs — аналог российских Госуслуг, или записываются по телефону.

По данным на 18 января, в Сербии заразились коронавирусом 372 533 человека, а умерли от вызванных им осложнений 3750 человек.

Какую вакцину выберет президент Вучич?

В минувшую субботу, 16 января, в Сербию доставили 1 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 китайской фармакологической компании Sinopharm. В церемонии встречи самолета с препаратом на белградском аэродроме принял участие президент Сербии Александр Вучич. Этот факт дал повод многим считать, что президент выберет для себя именно китайскую вакцину.

Напомним, ранее Вучич пообещал, что сам он, премьер-министр страны Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки препаратами от разных производителей, чтобы «подкрепить доверие граждан к вакцинам». В итоге Брнабич первой в стране приняла вакцину американского производства Pfizer. Кисич-Тепавчевич, известная своими проамериканскими взглядами, из оставшегося списка вакцин — пока это «Спутник V» (Россия) и Sinopharm (Китай) — наверняка не станет выбирать российскую.

Добавим, что еще в августе 2020 года, когда Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса, президент Сербии заявил СМИ, что первым примет эту вакцину, «когда сербские специалисты скажут, что она хорошая».

«Я счастлив, если русские произвели вакцину, которая ожидалась до ноября. Только наши специалисты должны подтвердить нам, что она безопасна и надежна», — сказал тогда журналистам господин Вучич.

На каком же препарате в «гонке вакцин» остановит свой выбор глава республики? До сих пор этот вопрос открытый, считает сербский депутат Драгинья Влк.

«Российская вакцина уже доказала свою эффективность, граждане Сербии ей доверяют. Что касается препарата китайской фармакологической компании Sinopharm, то о ней в нашей стране пока мало известно. Поэтому президент может выбрать вакцину Sinopharm, тем самым продемонстрировав ее безопасность», — объяснила Влк.

По ее словам, никакой геополитический фактор в этом усматривать не стоит. Вучичу важно, чтобы в стране была вакцина для каждого гражданина Сербии, а это около 7 миллионов человек.