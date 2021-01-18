Влюбленный в Россию лидер Brazzaville продает тульские микрофоны звездам в США

Американский музыкант, лидер группы Brazzaville и владелец компании Soyuz Microphones Дэвид Браун рассказал ФАН, как он начал продавать тульские микрофоны звездам шоу-бизнеса в США.

Музыкант и бизнесмен в эксклюзивном интервью представил свой новый бренд Tula Microphones, сообщил о давней связи с Россией и признался, что очень скучает по путешествиям.

«Я действительно верю в судьбу»

— Вы являетесь владельцем российско-американской компании Soyuz Microphones, основанной вами совместно с Павлом Баздыревом. Можете ли вы объяснить решение создать второй бренд, Tula Microphones? Они также производятся в России?

— Нет, они произведены не в России, а в Малайзии. Микрофоны «Союз» очень дорогие, это профессиональные микрофоны. Они не вписываются в бюджет большинства людей. Поэтому я хотел создать бренд, который позволит обыкновенным людям добиться хорошего звучания в Zoom-встречах, при создании YouTube-подкастов. Всем, кому необходимо хорошее аудио, но при этом нет возможности потратить несколько тысяч долларов.

— Как вы выбрали название для бренда? Спрашивают ли ваши клиенты, что значит слово «Тула»? Ведь это название русского города.

— Да, это забавно. На русском, конечно, если вы произнесете «Тула», все думают о городе, так же, как и вы. На английском языке у этого слова тоже очень приятное звучание. Наш другой бренд, «Souyz Microphones» базируется в Туле. Поэтому это была одна из причин, почему я решил использовать такое название. Кажется, что людям оно действительно нравится. Я решил не использовать имя «Soyuz», потому что я хочу, чтобы эта компания ассоциировалась с высоким, профессиональным качеством аудиозаписи.

— А сами вы слышали о Туле до того, как встретили Павла Баздырева?

— Это очень забавное совпадение, я действительно верю в судьбу. Потому что я впервые услышал о городе Тула за неделю до того, как встретил Пашу.

В 1990-х годах я купил несколько микрофонов в американском магазине, они назывались «Октава». После этого я много раз путешествовал по России в 2000-х. И в 2013 году я решил проверить, где в России производят микрофоны «Октава», до этого я никогда не интересовался этим вопросом. Я загуглил — было написано, что они сделаны в Туле. Я помню, что подумал: «Вау, какое красивое слово». У меня не было ни малейшего понятия, где находится это место.

Чуть позже, где-то через неделю, у меня был концерт в Краснодаре. И после выступления ко мне подошел парень и сказал: «Привет! Меня зовут Паша, я твой большой поклонник. Не планируешь ли ты когда-нибудь дать концерт в моем родном городе?». И этот город, конечно, был Тула. Я уточнил, в этом ли городе производят «Октаву». Он подтвердил это. Я сказал, что был бы рад приехать, и спросил, сможет ли он организовать мне экскурсию на завод «Октава», если я приеду.

Короче говоря, он смог устроить мне экскурсию на завод. В тот момент он находился не в лучшем состоянии, руководство упустило возможность продавать микрофоны в США. И Паша в шутку предложил начать свой бизнес, чтобы помочь «Октаве» вернуться в Америку. Изначально это и был наш план — сотрудничать с «Октавой», разработать линейку премиум-микрофонов для них. Но у нас не получилось работать в таком ключе. Дело закончилось тем, что мы организовали свою компанию. И я рад, что мы открыли собственное дело.

— Вы сказали, что микрофоны «Союз» очень высокого качества и нацелены на профессионалов. Можете ли вы назвать знаменитостей, которые используют ваши тульские микрофоны?

— У них действительно великолепное качество. Они производятся вручную, это очень трудоемкий процесс. Среди западных звезд я могу назвать группы Coldplay, Radiohead, исполнителя Шона Мендеса. Также «Союз» используют многие продюсеры, например, Грег Уэллс, он продюсировал Ариану Гранде. Знаменитости очень высокого уровня выбирают «Союз».

В России, конечно, многие звезды тоже используют наши микрофоны. Интересно заметить, что иногда русские думают, что товар, произведенный в России, более низкого качества, чем в Германии или Австрии. Но в нашем случае они понимают, что «Союз» очень-очень хорошего качества. Он составляет конкуренцию многим другим брендам.

— Сложно ли вести бизнес в России? Какая, на ваш взгляд, разница между российской и американской моделями ведения бизнеса?

— На мой взгляд, в России до сих пор довольно много бюрократии, иногда это создает сложности. Я думаю, без Паши было бы невозможно вести бизнес, он многое сделал. Он вел нас через все бюрократические препятствия. Но сейчас, мне кажется, в России немного упрощаются эти процедуры. Организовать экспорт товаров в России несколько сложнее, чем в США. Но для нас все оказалось возможным.

«Россия — удивительная страна»

— Скучаете ли вы по концертам в России? Ваш следующий концерт анонсирован в апреле, он должен быть в Москве. Надеюсь, что он состоится.

— Да, мне их так не хватает, вы не представляете! За всю мою жизнь я никогда не проводил столько времени без концертов. Это особая энергия, которую нельзя получить откуда-либо еще. Я буду очень счастлив, когда у нас снова появится возможность давать концерты (смеется).

— На вашем новом альбоме «Sheila’s dream» есть песня, которая называется «Dasha». Это женское имя. Можете ли вы объяснить, что лежит в основе текста?

— Это песня от Шуры из «Би-2», он написал мне и рассказал, что есть такая песня. Она написана Олегом Чеховым, он работает с ними. Шура спросил меня, не хочу ли я представить песню с участниками латвийской группы Brainstorm. Я послушал ее, мне действительно понравилась эта песня. Это история красивой женщины, которую зовут Даша. Она играет с мужскими сердцами ради развлечения и разбивает их.

— Вы один из тех иностранных музыкантов, кто регулярно приезжает в Россию с концертами. Вы даете их не только в Москве или Санкт-Петербурге, как большинство исполнителей, но и в других городах. Новосибирск, Барнаул, Краснодар… Какое ваше любимое место в России?

— Наверное, мои любимые места — Москва и Санкт-Петербург. Но это только потому, что у меня там хорошие друзья. Я также люблю Владивосток, это действительно классный и интересный российский город.

У меня было много потрясающих моментов в разных городах: в Екатеринбурге, Калининграде. Россия — это удивительная страна. Я действительно скучаю по ней. С 2003 года я не делал такого долгого перерыва в моих поездках по России. Я также много путешествовал на поезде, было очень весело.

— Вы продолжаете изучать русский язык?

— Боже, мне стыдно, что мой русский на таком низком уровне! Совсем недавно я начал использовать приложение Duolingo, чтобы попробовать учить больше. Теперь каждый день приложение присылает мне оповещения: «Дэвид, время учить русский». К сожалению, часто я очень занят. Но я вернусь к русскому языку, я хочу действительно попробовать выучить его. Одна из моих целей на 2021 год — это учить русский. Посмотрим (произносит слово на русском. — Прим. ФАН).

— В ваших предыдущих интервью вы говорили, что вам очень нравятся песни Виктора Цоя и Земфиры. Но это музыка уже стала классикой русского рока. Следите вы за новыми именами на российской сцене?

— На самом деле, я не особенно много слушаю музыку. Мне больше нравится читать книги. Я знаю несколько российских молодых музыкантов, но это те, кого я знаю лично, с кем я играл.

— Вы сотрудничали с Земфирой в проекте The Uchpochmack. Знаете ли вы, что это слово означает традиционное блюдо татарской кухни? Вам нравится русская кухня?

— Да, некоторые блюда мне нравятся. Я люблю пельмени. Конечно, мне нравится борщ. Мне нравятся некоторые салаты. Блюда русской кухни довольно простые, но если их хорошо приготовить, то получается очень вкусно. Кажется, я однажды пробовал эчпочмак, это было похоже на жареный пирожок. Татарские и башкирские блюда, это все довольно вкусно, они немного напоминают турецкую кухню. Также мне нравится грузинская еда.

— Вы исполняли каверы на такие песни, как «Звезда по имени Солнце», «Зеленоглазое такси». Стоит ли ждать новых кавер-версий на российские хиты?

— Я никогда особенно не планирую играть каверы. Я просто слышу песню и вдохновляюсь мелодией, аккордами и делаю кавер.

Кстати, недавно я записал новую песню во время пандемии, она называется Paper Masks. Мелодия взята из песни, написанной музыкантом из Екатеринбурга. Это действительно красивое произведение, я наткнулся на него в Facebook, его исполнял Владимир Бегунов, лидер «Чайф». Мне так понравились аккорды и риффы. Один из моих друзей нашел того, кто написал мелодию песни, это был Александр Сычев из группы «Каталог». Он уже умер, но его сын дал мне разрешение использовать мелодию. И я написал песню на английском о пандемии, названную Paper Masks.

— Так как вы сказали, что любите читать, не могу не спросить о ваших любимых российских авторах. Так как все знают русскую литературу по Толстому, Достоевскому и Чехову, то интересно, следите ли вы за современными писателями?

— Мне дали почитать книгу Довлатова, это было здорово. Я читал также несколько книг Бориса Акунина, так как мне нравятся детективы. Но я не могу сказать, что читал много современных русских авторов. Большая часть того, что я читаю — это американская литература. Я люблю читать современные книги, действие которых происходит в Лос-Анджелесе или Нью-Йорке. Наверное, потому что, живя в Испании, иногда я скучаю по своей родной стране и хочу читать о своем родном городе.

Кстати, сейчас я смотрю российское шоу, которое называется «Лучше, чем люди». Это очень интересно, оно о роботах.

Цензура Facebook и Youtube

— Россияне внимательно следят за событиями, которые происходят в США. Я имею в виду ситуацию, когда гигантские корпорации, Facebook и Twitter блокируют аккаунты из-за политических взглядов. Что вы думаете об этом?

— В нашей культуре, в нашей конституции закреплена свобода слова. Но это не значит, что можно иметь доступ к миллионам людей. До появления социальных сетей, если у вас были какие-то сумасшедшие теории о рептилоидах, которые скрываются под личиной королевы Елизаветы II и Джастина Бибера, вы могли рассказать об этом в кофейне или баре и распространить эту идею только двум-трем странным людям, которые верили в то же самое, что и вы. Но с появлением Facebook и других социальных сетей неожиданно появился доступ к миллионам людей. Это может быть опасным.

На мой взгляд, в какой-то мере это ответственность платформы — ограничивать распространение подобных материалов. Я думаю, что в целом, конечно, это очень опасный и скользкий путь, нужно быть осторожными, нельзя подвергать цензуре законные идеи. Но также следует контролировать распространение опасных конспирологических теорий, потому что их очень много в мире.

— И последний, самый несерьезный вопрос. Я вижу за вашей спиной игрушку «Чебурашка». Знаете ли вы этого персонажа?

— Нет, не особо, но я знаю, что это был популярный персонаж в Советском Союзе. Кто-то дал мне его после концерта много-много лет назад. Я подарил его моей дочери. Я забыл о нем, я даже не знал о том, что он лежит тут.

— Это еще одно совпадение, связанное с Россией?

— Конечно. (смеется)