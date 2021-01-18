Конституционный суд ЦАР констатировал победу действующего президента на выборах

Банги, 18 января. Конституционный суд ЦАР утвердил победу президента Фостен-Арканжа Туадера на выборах. Об этом сообщает правительство республики на своей странице в социальной сети Facebook.

Действующий глава государства набрал 53,16% голосов. На втором месте бывший премьер-министр Анисе-Жорж Дологеле с результатом 21,69%.

Национальное избирательное управление (ANE) опубликовало предварительные итоги голосования уже четвертого января, однако, согласно законодательству Центральноафриканской Республики, окончательное решение оставалось за конституционным судом страны.

Выборы проходили на фоне эскалации насилия, спровоцированного бывшим главой государства Франсуа Бозизе. Подстрекаемые им боевики пытались запугать население и нарушить ход избирательного процесса. Но благодаря помощи России, Руанды и миротворцев ООН правительственным силам удалось обеспечить безопасное волеизъявление народа на большинстве избирательных участков.