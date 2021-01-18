Пригожин шокирован тем, что группа Little Big представит Россию на «Евровидении-2021»

Российский рэп-исполнитель и музыкант Моргенштерн занял бы первое место на «Евровидении». Таким мнением в беседе с ФАН поделился муж певицы Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

Он сообщил, что был ошарашен новостью о том, что в этом году на знаменитом ежегодном европейском музыкальном конкурсе нашу страну представит группа Little Big.

«Я не против. Они достойные ребята, классные, вопросов даже нет. Оригинальные, стильные. В прошлом году у них была хорошая композиция. Имеют право отправляться, куда хотят. Но я в шоке просто», — сказал собеседник.

По его словам, тот факт, что артисты этого коллектива годом ранее уже были отобраны для участия, но не смогли посетить конкурс из-за коронавирусных ограничений, не может служить оправданием для их повторного выбора представителем России.

«У меня такое ощущение, что мы вцепились в одну группу. Это глупость какая-то, вот и все. Как будто у нас больше нет артистов. Говорят, что они же не смогли поехать в прошлом году, ой, как грустно. Да и насрать. Теперь пусть кто-то новый отправится», — отметил продюсер.

Он высказал предположение о причинах решения отправить в этом году в Нидерланды группу Little Big.

«Лень, матушка лень! Такое ощущение, что креативные головы закончились. Пока мы не начнем думать, экспериментировать — ни хрена не будет. Вот посмотрите, проект «Маска» на НТВ. Что-то новое! Или мы будем одно и то же пережевывать? Сели в лодку с «Голосом» и «Танцами» и плывем в ней… Юрий Николаев в свое время сделал «Утреннюю звезду». До сих пор люди помнят эту программу», — подчеркнул супруг певицы Валерии.

В завершение он поделился мнением о наиболее подходящей в наши дни кандидатуре для поездки на «Евровидение-2021».

«Я отправил бы туда Моргенштерна. Отвечаю, он «порвал» бы всех. Обматюкал их всех там, как они это любят. Он молодой, яркий, эпатажный, прикололся бы там и, поверьте, взял первое место», — рассказал собеседник.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал известие о том, что стилист Сергей Зверев намерен баллотироваться в Госдуму.