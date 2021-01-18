Звезда сериала «Ищейка» Александр Макогон: Я случайно похудел на 20 килограммов

Известный российский актер Александр Макогон признался ФАН, что во время недавней самоизоляции случайно похудел — просто попробовал, и у него получилось сбросить сразу 20 килограммов.

47-летний уроженец Донецка в эксклюзивном интервью рассказал некоторые подробности съемок пятого сезона телесериала «Ищейка», премьера которого состоится в понедельник в вечернем эфире Первого канала.

— Александр, как проходили съемки? Что случилось интересного или необычного?

— Вроде ничего такого, ничего уникального. Все как всегда, все по распорядку.

— События происходят в Геленджике — нравится там сниматься?

— Конечно.

— Искупаться в море успевали?

— Нет. Во-первых, я не любитель купаться. Во-вторых, я приезжаю на съемки, и у меня очень редко выпадают выходные, так что практически не удавалось [окунуться в море]. Ну, какие-то паузы все равно получались, а там прекрасная набережная, поэтому можно было погулять, походить, полюбоваться на то, как другие отдыхают (смеется).

— Насколько я знаю, вы кардинально поменялись во время этого сезона. Имею в виду — в физическом плане, то есть похудели на огромное количество килограммов...

— Нет, в том сезоне, который сейчас выходит, я еще не поменялся. А вот в том, что мы сейчас снимаем, в шестом сезоне, да, я похудел, причем очень сильно. Но это, понятное дело, еще не вышло.

— В пятом сезоне же чуть ли не все подряд герои занимаются спортом, здоровьем — ЗОЖ и все такое...

— Ну, по сценарию там, в общем-то, так и было прописано, что [главная героиня] Александра Кушнир, которую играет Анна Банщикова, решила заняться собой. И она вовлекла в это дело моего героя. А получилось так, что во время карантина (из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. — Прим. ФАН) я взял да и похудел случайно. Сильно, сразу на 20 килограммов, вернувшись к своим прежним параметрам.

— Я думаю, что миллионы людей, особенно женщины, удивятся в данном случае слову «случайно».

— Все же пробуют, но ни у кого не получается, а я попробовал, и у меня получилось. Значит, случайно (смеется).

— В «Ищейке» вы в очередной раз снимаетесь с Дмитрием Миллером, как, например, в «Светофоре» и еще в некоторых других проектах. Вы уже, наверное, породнились с ним!

— Мы уже практически родственники, конечно! Да, есть такой момент. Мы давно уже вместе и как-то все время пересекаемся, очень часто. И здесь тоже так получилось. Это приятно.

— Можете сказать, что Миллер — один из ваших любимых партнеров?

— Я могу сказать больше — это один из выдающихся артистов современности! Конечно, Дмитрий и мой любимый партнер, в этом вы можете даже не сомневаться.

— Как, наверное, и Банщикова, ведь одной только «Ищейки» отсняли уже пять сезонов, не считая других фильмов!

— Ну да, в этом сериале да.

— Секретов из сериала вы никаких рассказывать не будете, естественно?

— Да у нас никаких секретов нет, собственно говоря. А какие секреты могут быть?

— Имею в виду сюжет.

— Ну, я же не могу вам рассказывать сюжет, меня как бы все ругают за это. Я готов, конечно, но у меня будут неприятности!

— А что, были уже такие случаи?

— Ну нет, пока не было, потому что я шпион — молчу как рыба, никому ничего не рассказываю.

В новом сезоне главная героиня телесериала «Ищейка» — следователь, подполковник полиции Александра Ивановна Кушнир в исполнении Анны Банщиковой — продолжит в Геленджике поиск преступников. При этом интересные события происходят в личной жизни Кушнир. Она начинает задумываться — все ли в ней идет правильно, как найти баланс? Александра садится на диету, начинает заниматься спортом и йогой, но ее все равно гложут сомнения…

Работа над пятым сезоном началась в конце 2019 года в Геленджике, но в связи с эпидемиологической ситуацией в мире была приостановлена на несколько месяцев. И только в июле 2020-го творческая группа проекта смогла завершить съемки многосерийного фильма. Работа также велась в съемочных павильонах Москвы.

Как и в четвертом сезоне, режиссером сериала выступил Андрей Головков, известный по работе над проектом «Молодежка». Роли также сыграли: Денис Бургазлиев, Анатолий Гущин, Светлана Иванова-Сергеева, Анатолий Кот, Дмитрий Куличков, Владислав Павлов, Ирина Пулина, Эдуард Чекмазов и другие.

Ранее о работе над другим сериалом Первого канала — «Солнечный круг», который демонстрировался в эфире до «Ищейки-5», — рассказал его режиссер Сергей Комаров.