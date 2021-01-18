Сурайкин призвал Корею к объединению под эгидой идей чучхе

Разделенная Корея должна, наконец, стать единой страной, выбрав социалистический путь развития, заложенный в идеях чучхе. Об этом в интервью ФАН заявил председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин рассказал о готовности встретиться с Ким Чен Ыном «в любое время и в любом месте», если благодаря этому появится шанс преодолеть напряжение и прекратить конфронтацию на Корейском полуострове.

«У нашей партии очень тесные связи с коммунистами в КНДР, — заметил Сурайкин. — Также мы довольно часто бываем в северокорейском посольстве и потому довольно хорошо знаем ситуацию в этой стране. Корейская Народно-Демократическая Республика — это самодостаточная страна с сильной экономикой, ориентированной на простого человека, а потому ни в чьей помощи она особо и не нуждается».

Вместе с тем, продолжил политик, большинство населения в обоих государствах хотело бы жить в рамках одной страны — однако этому активно препятствуют «силы мирового империализма».

«Вы знаете, кстати, что в Южной Корее среди молодежи очень популярны лозунги об объединении с КНДР? — спросил председатель «Коммунистов России». — Студенты в Сеуле даже проводили массовые акции, требуя этого от своих властей! Думаю, если бы южнокорейскому руководству хватило смелости приехать в Пхеньян и обсудить данный вопрос с коллегами, это стало бы первым шагом на пути к единому государству».

Собеседник ФАН убежден, что Трудовая партия Кореи благосклонно отнесется к подобной инициативе Мун Чжэ Ина — особенно если тот признает допущенные его предшественниками ошибки в цивилизационном выборе и повернет свою страну на социалистический путь развития.

Сурайкин также подчеркнул, что самому Ким Чен Ыну ни в коем случае нельзя выезжать из КНДР для участия в работе каких-либо международных площадок, как он сделал это в 2018 году, отправившись в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом. По мнению политика, таким образом северокорейского лидера могут просто выманить из его страны, чтобы захватить в плен, а то и вовсе ликвидировать, прикрывшись обвинениями в якобы совершенных им «международных преступлениях».