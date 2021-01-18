В этом городе время будто остановилось. Его тихие улочки располагают к спокойным созерцательным прогулкам, а обилие церквей и храмов просто не позволяет спешить. Каждый храмовый комплекс хочется осматривать в деталях, ведь похожих здесь нет. У каждого из них — своя интересная, зачастую трагичная история.

На что обратить внимание в первую очередь, если в запасе у вас немного времени? И что посмотреть в Угличе самостоятельно за один-два дня, если вы отправляетесь сюда на выходные всей семьей? Журналист ФАН разбирался в тонкостях знакомства с городом, который признан одной из жемчужин Золотого кольца России.

Обитель русских князей

Возраст Углича уверенно перешагнул тысячелетнюю отметку. Основанный, по разным данным, в X-XI веках, он служил резиденцией русских князей, а также выполнял оборонительную функцию. Будучи пограничным городом между Московским и Тверским княжествами, неоднократно подвергался нападкам не только пришлых завоевателей, но своих же, русских войск, направляемых враждующими князьями.

Сколько раз Углич горел, невозможно подсчитать. Сколько раз восстанавливался и отстраивался с нуля — тоже. Последний крупный пожар здесь произошел со становлением советской власти. Храмовый, церковный, православный город оказался не по душе большевикам, которые намеренно подожгли его в разных частях. Очевидцы утверждали, что тот пожар превратился в море огня, в котором фактически погиб исторический центр города.

Поэтому большинство построек средних веков, возведенных из дерева, до наших дней не сохранились. Уцелели лишь те, что были возведены из камня, многие — на месте уничтоженных пожарами еще в далеком Средневековье. Но и сохранившегося многообразия достаточно, чтобы с головой погрузиться в историю и культуру русского народа, насладиться красотой храмовой архитектуры, прогуляться без спешки по берегу Волги, наблюдая, как один за одним сменяют друг друга нарядные церкви и монастыри.

Факт. Историки связывают название города с расположением. Углич стоит на «изломе» Волги — в месте, где русло реки образует «угол». В старину по этому природному «указателю» ориентировались, направляясь к Ярославлю. Другая версия связывает название с угольными шахтами: считается, что издавна в пригороде добывали черное топливо.

Достопримечательности Углича за один день – фото и описание

Старинный городок — небольшой, а его интересные места сосредоточены в основном в историческом центре. Этим пользуются туристические операторы, которые привозят сюда экскурсионные группы в рамках обзорных туров по Золотому кольцу. Бегло осмотреть все местные достопримечательности можно за один день, но если хотите без спешки — здесь стоит остаться с ночевкой.

Первый день обычно уделяют обзорному туру по местным монастырям и храмам, а во второй день отправляются в многочисленные угличские музеи или выезжают за город. Благо, вокруг Углича интересных мест тоже предостаточно: старинный Мышкин, национальный парк «Плещеево озеро» или любой из городов Золотого кольца оказываются в непосредственной доступности для путешественников на автомобиле.

Если у вас в запасе всего день, начинайте экскурсию с Угличского кремля. Это туристическая жемчужина города, осмотра которой хватит для получения общего представления об истории города. Здесь он начинался: в X веке были возведены крепостные стены, вырыт огромный ров. Первые сооружения той эпохи не уцелели: неуничтоженные пожарами, разобрали из-за «износа» еще в XVIII веке. О жизни русских князей здесь говорят сооружения XV-XVII веков. Вход на территорию Угличского кремля бесплатный, но, чтобы посетить музейные экспозиции, нужно покупать билет.

Княжеские палаты. По современному облику этого строения — кстати, самого древнего в Угличе — невозможно оценить масштаб дворца, построенного для царевича Дмитрия в конце XV века. Строили палаты по указу его родного брата — Иоанна III, который правил в Москве. Дворец был деревянным — единственные на тот момент каменные палаты были возведены в Московском кремле, а до «провинциального» Углича мода пока не дошла.

Только один из элементов дворца, который тянулся вдоль Волги, а по богатству убранства не уступал Московскому кремлю, был возведен из красного кирпича. Это входная группа, или, как ее называли, парадная престольная палата — вот она-то и сохранилась до наших дней. Вокруг нее можно прогуляться, насладиться образцом исконно русского зодчества. Можно зайти внутрь — там находится музей, в экспозиции которого представлены предметы быта XVII-XIX веков.

Церковь царевича Дмитрия. По легенде, на том месте, где сегодня возвышается роскошный храмовый комплекс, предательски убили царевича Дмитрия — одного из наследников Рюриковского престола. Его кровь окропила песок и ежегодно в день гибели выступала на нем багряными пятнами. Через несколько лет здесь возвели часовню, потом ее разобрали и построили более масштабную церковь — тоже деревянную. А в конце XVII века возвели ныне существующий храм — с колокольней и окрашенными в ярко-красный цвет стенами, которые символизировали гибель царевича. Церковь стоит на самом берегу Волги, от нее открываются чудесные виды на реку и пришвартованные у пристани круизные суда.

Спасо-Преображенский собор. Это здание моложе, построено в XVIII веке в стиле традиционного ярославского зодчества. Но спустя век его решили реконструировать и добавили классические колонны, которые сформировали его необычный и не слишком гармоничный облик. Тем не менее собор остается одним из любимых мест посещений туристов. В расположенную рядом с храмом колокольню разрешают подняться, чтобы окинуть взором окрестности и даже разок ударить в церковный колокол.

Последним из объектов знакомства кремля будет и вовсе контрастирующее со старинной застройкой здание с колоннами. Это особняк, в котором в XIX веке располагалась городская дума, а сегодня здесь находится административный блок музея. Озеро, на берегу которого возвышается здание, — это часть крепостного рва, недостаточно качественно засыпанного еще в XVIII веке.

На знакомство с Угличским кремлем уйдет минимум полдня. Комплекс открыт для посещений круглый год, но если вы решаете, что посмотреть в Угличе зимой и осенью, будьте готовы к нерегулярной работе кремлевских экспозиций. Ежедневно они работают только летом, а в зимнее время лучше уточнить их график работы заранее.

После осмотра кремля направляйтесь в сторону огромной каменной арки. В отсутствии рядом многоэтажной застройки ее хорошо видно с берега Волги. Арка — шлюз старейшей в Союзе Угличской ГЭС. Это одновременно функциональное сооружение, здесь находится диспетчерский пульт, и культурно-историческое — она признана объектом культурного наследия и своеобразными «воротами» в город для гостей. Сквозь нее проходят круизные суда, заходящие в порт. Направляйтесь к арке по улице Спасской. По ходу движения вы встретите и другие объекты, которые стоит посмотреть в Угличе.

Воскресенский монастырь. Действующий монастырский комплекс основан в XV веке, однако суровые стены и башенки, которые можно увидеть сегодня, были возведены спустя 200 лет. В конце прошлого столетия монастырь подвергся серьезной реставрации, и несмотря на это, сегодня выглядит настоящей старорусской церковной обителью. Сюда стоит заглянуть, чтобы оценить величественность Воскресенского собора, посмотреть на старинные росписи церковных стен и перекусить в трапезной пирожками, которые готовят монахи.

Предтеченская церковь. Этот нарядный храм XVII века стоит на самом берегу Волги. Считается, что он был возведен богатым купцом в память о погибшем шестилетнем сыне. Версия постройки, считавшаяся просто красивой легендой, подтвердилась в XX веке: при реконструкции церковных стен было найдено захоронение с останками мальчика. В советское время на удивительно красивый храм не поднялась рука даже у прожженных коммунистов-атеистов. Тот самый шлюз Угличской ГЭС изначально планировали стоить именно здесь, предварительно разрушив церковь. Но потом передумали: каменную арку возвели выше по течению реки.

Богоявленский монастырь. Всего в Угличе сохранились три действующих монастыря. Богоявленский среди них — женская обитель. Добраться до нее несложно: дойдя до каменного шлюза Угличской ГЭС и налюбовавшись на неожиданную красоту гидротехнического сооружения, сверните на улицу 9 января и направляйтесь к центру города. Скоро перед вами предстанут белые стены и едва выступающие из них башенки. Комплекс, основанный в XIV веке, как и другие давние постройки, переживал несколько рожденный. Полностью разрушенный в XVII веке, он был отстроен заново, а в XIX веке его территорию украсил величественный Богоявленский собор. Посмотреть комплекс можно обзорно, а можно задержаться и зайти внутрь собора, чтобы увидеть его знаменитые иконы.

Алексеевский монастырь. Третий из угличских монастырей находится на пересечении улиц Каменской и Шаркова. Туристы сюда часто не доходят — программа экскурсионного дня оказывается и так слишком насыщенной. Но если вы решили изучить город внимательно, не забудьте заглянуть и сюда. Алексеевский монастырь признан древнейшим среди церковных обителей в России. На его территории находится и древнейшая церковь Углича — Успенская «дивная», которая хранит чудотворную икону «Вратарница Угличская».

Последним объектом однодневной экскурсии по городу достойна стать Корсунская церковь. После посещения белостенных монастырей этот пестрый храм покажется гостем из сказки. Его необычный вид объясняется просто: построенный в XVIII столетии, он стал «репликой» в ярком стиле «нарышкинского» барокко, а потому обзавелся голубыми куполами и красными «кружевами» на фасаде. Налюбовавшись удивительным храмом, направляйтесь на Набережную волги. Неподалеку находится парк Победы, где можно отдохнуть и накупить сувениров.

Куда сходить в Угличе на второй день и что посмотреть с детьми

Насыщенный первый день заставит поболеть ноги, но в этом небольшом, на первый взгляд, городе, осталось еще немало объектов, достойных вашего внимания. Чего стоят экспозиции 15 городских музеев! Им точно стоит уделить целый день для подробного знакомства.

На Спасской улице, в самом центре города, находится дом-музей «Легенды Углича». Его обязательно стоит посетить, если вы решаете, что посмотреть в Угличе с детьми. Экспозиция музея небольшая, но очень занятная. Здесь выставлены «чудеса техники» начала прошлого столетия: фотоаппараты, рояль, граммофон. А на первый городской телефон, который принадлежал когда-то владельцу усадьбы, а сегодня представлен в экспозиции музея, можно даже позвонить.

Еще ребятне будут интересны музеи кукол и велосипедов. Находятся они в соседних зданиях, поэтому посещают их традиционно вместе. В музее кукол представлены нарядно одетые «мальчишки и девчонки», есть литературные персонажи и хорошо узнаваемые мультяшные зверюшки. Экспонаты принято с вниманием рассматривать, а в магазинчике при музее приобретать сувенир — их выбор порадует даже искушенного туриста.

Музей велосипедов посвящен популярному экологичному транспорту с первых дней до современности. Здесь можно увидеть как вполне привычные современному взгляду экспонаты, так и необычные велосипеды, которых сегодня уже не производят. Часть экспонатов можно протестировать — прокатиться на площадке перед музеем, а часть — взять напрокат, чтобы успеть обследовать как можно больше городских интересных мест.

В том же здании, где выставлены велосипеды, «прячется» Музей свистульки. Дети обожают его, так как при музее действует гончарная мастерская. И каждый маленький гость может попытаться слепить глиняный сосуд или даже музыкальный инструмент, а потом раскрасить его своими руками.

Еще один музей по соседству — тюремного искусства. Почему именно в Угличе решили создать столь характерную экспозицию, неизвестно. Но гостям города «запретная зона» нравится: здесь можно увидеть неказистые, но выполненные с душой музыкальные инструменты, шашки и нарды, картины на простынях и даже фигурки из хлебного мякиша. Все создатели или отбывали срок в местах заключения когда-то или находятся там до сих пор.

Углич — единственный город в России, где есть Музей водки. Своим созданием он обязан русскому предпринимателю Петру Смирнову, основателю всемирного известного бренда алкогольного напитка, прозванному «водочным королем». Петр Смирнов был родом из этих мест, а сегодня в Угличе действует экспозиция, открытая круглый год. На ней представлены не только образцы продукции разных времен, но и самогонные аппараты, оборудование для розлива, старинные сосуды и бутылки, и даже медаль весом почти в 7 кг, которой когда-то царь Петр I, извечный борец с пьянством, награждал особо отличившихся в хмельном деле придворных.

Еще в Угличе есть музеи мифов и суеверий, рабочей лошади, кожевенного мастерства. Все без исключения работают в туристический сезон, который приходится на майские праздники и летние месяцы. Поэтому проблем с тем, что посмотреть в Угличе весом и летом, не возникает: к приезду туристов городок оживает и гостеприимно открывает двери экспозиций на любой вкус.

Что привезти из Углича в подарок

Особый характер города требует особых сувениров. Поэтому в многочисленных торговых палатках, расположившихся при входе в Парк победы, можно найти интересные вещицы. Например, украшения ручной работы — серьги, бусы и кольца. Как и в большинстве старорусских городов, в Угличе сохраняются народные ремесла и промыслы, а потому изделия hand made здесь оригинальны и самобытны. Можно приобрести в подарок льняную одежду: носить такую, конечно, не получится — рубахи и сарафаны выполнены в народном стиле. Но в качестве подарка привезти наряд из колоритного Углича — почему бы и нет?

В советское время городок славился как центр по производству часов. Здесь находился знаменитый завод «Чайка», продукцию которого ценили не только в Союзе, но и за рубежом. Сегодня масштабы производства уже не те, да и завод называется не «Чайка», а «Звезда», но продукция все так же продается. Если ищите особый угличский сувенир, часы могут стать неплохим выбором.

На Ярославской площади раскинулся еще один рынок сувениров. Там можно найти вязанные, меховые изделия, картины местных художников и текстиль. Не забудьте заглянуть в Музей кукол и подобрать сувенир там. А еще из Углича по традиции везут гастрономические сувениры. Местные сыры, органическая молочная продукция и минеральная вода заслужили славу далеко за пределами Золотого кольца России.