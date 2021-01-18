Фермер в Крыму похитил подростка и держал его в рабстве

Хозяин одного из крестьянско-фермерских хозяйств на востоке Крыма весной 2020 года похитил 15-летнего подростка. Инцидент случился у села Емельяновка в Нижнегорской районе, когда мальчик гулял с металлоискателем.

Нетрезвый 59-летний мужчина, пригрозив подростку охотничьим ножом, заставил того сесть в авто и забрал телефон. После этого фермер повез парня к дому его родственников и стал требовать с них выкуп в 120 тысяч рублей. Кроме того, он звонил родителям подростка и хотел, чтобы они ему выплатили два миллиона рублей. Далее, как сообщают Следственном комитете РФ по Республике Крым, злоумышленник отвез ребенка на сельскохозяйственную базу, где незаконно удерживал его и заставлял некоторое время работать.

Сегодня фермер обвиняется в похищении несовершеннолетнего с угрозой применения насилия, грабеже, вымогательстве в особо крупном размере, использовании рабского труда в отношении несовершеннолетнего. Расследование уголовного дела в его отношении завершено. Злоумышленник был задержан сотрудниками ФСБ и ОМОН «Беркут». По ходатайству следствия фигурант уголовного дела был заключен судом под стражу, где находится по настоящее время.

Теперь уголовное дело направлено прокурору с целью утверждения обвинительного заключения для дальнейшего направления в суд.