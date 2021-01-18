Стало известно о группировке, ответственной за убийство российских журналистов в ЦАР

Банги, 18 января. Один из боевиков, участвовавший в штурме столицы Центральноафриканской Республики, попал в плен и рассказал, кто стоит за убийством российских журналистов в 2018 году. Об этом сообщает британское издание EUReporter со ссылкой Bangui Matin.

На телевидении Центральноафриканской Республики показали допрос боевиков, захваченных во время нападения на столицу государства. На видео молодой человек рассказывает, что он принадлежит к этнической группе пёлей (фулани), чьи представители проживают в большинстве стран Западной Африки и Сахеля и занимаются, преимущественно, перегоном скота.

Три года назад юноша вступил в одну из банд, орудовавших в предместьях Кага-Бандоро в возрасте 17 лет. Когда его вербовали, то утверждали, что группа будет заниматься охраной местных деревень, но вскоре он вместе с остальными начал заниматься банальным грабежом и разбоем.

Его группа с 2017 года действовала в окрестностях городов Декоа, Кага-Бандоро и Сибю, которые, фактически, были неподконтрольны правительственным силам. Именно в этом районе в ночь с 30 на 31 июля 2018 года были убиты трое российских журналистов: Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев.

Сам боевик является выходцем из группировки 3R, входящей в состав конгломерата банд «Коалиция патриотов за перемены». Только в 2019 году боевики 3R убили 46 мирных лиц в префектуре Уам-Пенде. Глава группировки Сиддики Аббас, также выходец из народа фулани, находится под санкциями США и ЕС.

13 января 2021 года правительственные силы Центральноафриканской Республики объявили об успешной зачистке пяти тысяч квадратных километров к северо-востоку от Сибю — в том числе и место гибели российских журналистов.

Источники центральноафриканского Bangui Matin в полиции утверждают, что задержанный принадлежит к группировке 3R, действующей в районе коридора для перегона скота Нана-Гребизи.

Журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев участвовали в экспедиции в ЦАР, организованной беглым олигархом Михаилом Ходорковским. Российское следствие считает, что журналисты погибли при попытке ограбления: на данный момент расследование продолжается.