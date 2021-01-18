Вице-президент Сальвадора предложил продлить президентский срок до шести лет

Сан-Сальвадор, 18 января. Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа предложил изменить конституцию страны, продлив срок полномочий президента с пяти до шести лет. Об этом сообщает сальвадорское издание El Salvador.

#ElSalvador | El vicepresidente de la República Félix Ulloa presentará una propuesta de reforma constitucional para ampliar a 6 años el periodo presidencial a partir de 2029. https://t.co/bWq822LTWm — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) January 17, 2021

Ульоа, глава Комиссии по изменению конституции и вице-президент Сальвадора, заявил, что подобная реформа позволит сделать парламентские и муниципальные выборы «экватором» президентского срока и даст населению возможность оценить промежуточные итоги деятельности президента и правительства. В настоящее время срок полномочий президента Сальвадора составляет пять лет, а выборы в законодательное собрание проводятся каждые три года.

Изменения в основном законе страны не направлены на продление полномочий действующего президента Найиба Букеле, подчеркнули в правительстве.

«У нас нет планов по концентрации полномочий или увековечивания власти. Это было абсолютно исключено с первого же дня (президентства Найиба Букеле). Это никогда не было целью конституционной реформы, которую я предлагаю», — заявил Феликс Ульоа.

Комиссия Ульоа представит проект конституционной реформы в сентябре 2021 года. Для вступления в силу поправкам к конституции требуется одобрение 43 депутатов одного созыва парламента и 56 депутатов следующего созыва.

Действующий президент Сальвадора Найиб Букеле возглавляет правительство с 1 июня 2019 года. 39-летний Букеле стал самым молодым президентом в истории центрально-американской страны, набрав 53% голосов избирателей в первом туре президентских выборов в феврале 2019 года.

В феврале 2020 года Букеле отправил войска в здание парламента, требуя от депутатов принять проект о финансовом займе от Центральноамериканского банка экономической интеграции.