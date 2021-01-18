Таблица индексаций пенсий в РФ: кто в 2021 году будет получать более 31,5 тыс. рублей

Индексация пенсий и других социальных выплат проводится в России ежегодно. В настоящее время эта мера поддержки в первую очередь касается неработающих пенсионеров, им пенсии ежегодно индексируют выше уровня инфляции. Так с января 2021 года пенсии неработающих россиян были проиндексированы на 6,3%.

ФАН на основе данных Пенсионного фонда России приводит таблицу, на сколько, благодаря индексации, повышались пенсии в России за последние три года, включая данные на 2021 год. Отметим, дополнительные выплаты каждому получателю социальных пособий рассчитываются индивидуально: чем выше пенсия, которую получает гражданин, тем больше прибавка, на которую он может рассчитывать.

Минимальная прибавка к пенсии в 2021 году составила 503 рубля в месяц, максимальная — 1869. Максимальную прибавку с января ежемесячно получают граждане, пенсия которых до индексации составляла 26 тысяч рублей. В 2021 году такие пенсионеры будут получать 31 539 рублей в месяц.

Отметим, средний размер страховой пенсии в России в 2021 году вырос до 17 444 рублей.

Региональные доплаты

Дополнительные меры поддержки незащищенных категорий граждан вводят российские регионы. Региональные доплаты в частности предусмотрены для неработающих пенсионеров, доход которых не превышает прожиточный минимум пенсионера, установленный для данного региона.

Индексация пенсий работающих пенсионеров

О необходимости вернуться к вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров ранее заявил президент России Владимир Путин. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, ранее с такими предложениями выступали представители нескольких фракций российского парламента, в том числе депутаты от «Единой России».

Напомним, в 2015 году было принято решение временно отказаться от индексации пенсий работающих пенсионеров, решение вступило в силу в 2016 году. Однако поправки в Конституцию России, принятые на всенародном голосовании, предусматривают обязательную индексацию пенсий, так что, вероятно, в ближайшее время этот вопрос будет решен.

О дополнительных льготах и выплатах семьям с детьми ранее ФАН рассказала член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб, комментируя меры, предложенные Владимиром Путиным в ходе пресс-конференции в декабре прошлого года.

Напомним, в конце декабря по распоряжению президента на каждого российского ребенка до восьми лет было перечислено по пять тысяч рублей. Кроме того, помимо разовой выплаты, глава государства анонсировал на 2021 год целый пакет дополнительных мер пролонгированного характера для поддержки семей с детьми.