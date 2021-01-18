Внезапная смерть главы дома Ротшильдов ударила по «глубинному государству» США

Глава семейного холдинга Edmond de Rothschild Group барон Бенджамин де Ротшильд скончался от сердечного приступа 15 января на 58-м году жизни в родовом поместье Chateau de Pregny (муниципалитет Преньи-Шамбези, кантон Женева, Швейцария). Когда подобного рода неприятности случаются со столь видными и знаковыми фигурами, сомнения в естественном характере их скоропостижной смерти просто неизбежны. Тем более — на фоне нарастающей глобальной турбулентности, в которой клан Ротшильдов вел одну из важнейших партий.

В частности, утверждается, что именно Бенджамину, провернувшему в 2007 году слияние активов французской и британской ветвей этого семейства, мир обязан банкротством Lehman Brothers и началом глобального финансово-экономического кризиса 2008–2010 годов. Точно так же данную фигуру подозревали в причастности к возникновению COVID-19, задаваясь вопросом о том, как на обложке-ребусе лондонского журнала Economist, подконтрольного клану Ротшильдов, задолго до начала пандемии оказались панголин и всадники Апокалипсиса (про изображение ямайского флага на урне для голосования в связи с выдвижением и избранием вице-президентом США имеющей ямайские корни Камалы Харрис говорить нет смысла — просто отметим здесь этот факт).

Нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, практически по всеобщему мнению, также привел к власти клан Ротшильдов. Кроме того, по некоторым сведениям, нынешний исполнительный директор МВФ является близкой родственницей (племянницей) первой жены скончавшегося в 1997 году барона Эдмона Адольфа де Ротшильда, отца Бенджамина… Так что в эти дни Кристалина Георгиева может оплакивать своего сводного кузена…

Что же означает эта смерть? В ситуации «здесь и сейчас», когда США стоят на грани распада и гражданской войны из-за «зомби-президентства» Джо Байдена и до сих пор нет определенности с его инаугурацией 20 января, внезапная смерть действующего главы дома Ротшильдов многими воспринимается как мощный удар по тем силам, которые в их американской проекции именуются «глубинным государством» (Deep State) и действовали против Дональда Трампа.

Да, мир больших денег — вернее, очень больших денег — весьма опасная и агрессивная «экологическая ниша». И для семейства Ротшильдов исключений тоже не делалось.

Скажем, 8 июля 1996 года в парижском отеле Bristol в ванной комнате своих апартаментов был найден повешенным на поясе от собственного купального халата 41-летний Амшель Мэйор Джеймс, четвертый барон Ротшильд. Его смерть после длительного расследования была признана самоубийством. В 1997 году, в связи с присоединением британского Гонконга к КНР, начался азиатский финансовый кризис (который аукнулся в России дефолтом 1998 года), а в ноябре того же года 35-летнему тогда Бенджамину де Ротшильду пришлось встать во главе «французской» ветви семейства в связи со смертью своего 71-летнего отца…

С этой точки зрения, продвигавший идею отказа от доллара ФРС в качестве мировой «валюты №1» экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, которого в 2011 году обвинили в сексуальных домогательствах к служащей нью-йоркского отеля Sofitel, заключили в тюрьму и на этом основании лишили поста, еще легко отделался.

Впрочем, никакой «улицы с односторонним движением» здесь нет. И при желании «к делу» можно подшить факты и с другой стороны.

Так, всего за три дня до Ротшильда в медицинской клинике скончался 87-летний «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон — «от осложнений, вызванных лечением (то есть не от болезни, а от ее лечения! — Прим. ФАН) неходжкинской лимфомы». А 15 августа 2020 года, не дожив 11 дней до своего 72-летия, умер из-за множественных внутренних кровоизлияний младший брат Дональда Трампа Роберт, игравший важную роль в финансовых делах клана 45-го президента США… Но все эти моменты, разумеется, по сравнению со смертью Бенджамина де Ротшильда, можно признать гораздо менее значимыми.

И если наверху глобальной финансовой системы действительно открыт «огонь по штабам», то ясно, что безответным он не останется. Но даже в противном случае смерть Бенджамина де Ротшильда все равно ощутимо меняет баланс мировых сил, а, следовательно, вероятность каких-то неожиданных сценариев развития событий значительно увеличивается.