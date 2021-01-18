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Внезапная смерть главы дома Ротшильдов ударила по «глубинному государству» США

Бенджамин де Ротшильд

Глава семейного холдинга Edmond de Rothschild Group барон Бенджамин де Ротшильд скончался от сердечного приступа 15 января на 58-м году жизни в родовом поместье Chateau de Pregny (муниципалитет Преньи-Шамбези, кантон Женева, Швейцария). Когда подобного рода неприятности случаются со столь видными и знаковыми фигурами, сомнения в естественном характере их скоропостижной смерти просто неизбежны. Тем более — на фоне нарастающей глобальной турбулентности, в которой клан Ротшильдов вел одну из важнейших партий.

В частности, утверждается, что именно Бенджамину, провернувшему в 2007 году слияние активов французской и британской ветвей этого семейства, мир обязан банкротством Lehman Brothers и началом глобального финансово-экономического кризиса 2008–2010 годов. Точно так же данную фигуру подозревали в причастности к возникновению COVID-19, задаваясь вопросом о том, как на обложке-ребусе лондонского журнала Economist, подконтрольного клану Ротшильдов, задолго до начала пандемии оказались панголин и всадники Апокалипсиса (про изображение ямайского флага на урне для голосования в связи с выдвижением и избранием вице-президентом США имеющей ямайские корни Камалы Харрис говорить нет смысла — просто отметим здесь этот факт).

Нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона, практически по всеобщему мнению, также привел к власти клан Ротшильдов. Кроме того, по некоторым сведениям, нынешний исполнительный директор МВФ является близкой родственницей (племянницей) первой жены скончавшегося в 1997 году барона Эдмона Адольфа де Ротшильда, отца Бенджамина… Так что в эти дни Кристалина Георгиева может оплакивать своего сводного кузена…

Внезапная смерть главы дома Ротшильдов ударила по «глубинному государству» США

Что же означает эта смерть? В ситуации «здесь и сейчас», когда США стоят на грани распада и гражданской войны из-за «зомби-президентства» Джо Байдена и до сих пор нет определенности с его инаугурацией 20 января, внезапная смерть действующего главы дома Ротшильдов многими воспринимается как мощный удар по тем силам, которые в их американской проекции именуются «глубинным государством» (Deep State) и действовали против Дональда Трампа.

Да, мир больших денег — вернее, очень больших денег — весьма опасная и агрессивная «экологическая ниша». И для семейства Ротшильдов исключений тоже не делалось.

Скажем, 8 июля 1996 года в парижском отеле Bristol в ванной комнате своих апартаментов был найден повешенным на поясе от собственного купального халата 41-летний Амшель Мэйор Джеймс, четвертый барон Ротшильд. Его смерть после длительного расследования была признана самоубийством. В 1997 году, в связи с присоединением британского Гонконга к КНР, начался азиатский финансовый кризис (который аукнулся в России дефолтом 1998 года), а в ноябре того же года 35-летнему тогда Бенджамину де Ротшильду пришлось встать во главе «французской» ветви семейства в связи со смертью своего 71-летнего отца…

С этой точки зрения, продвигавший идею отказа от доллара ФРС в качестве мировой «валюты №1» экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан, которого в 2011 году обвинили в сексуальных домогательствах к служащей нью-йоркского отеля Sofitel, заключили в тюрьму и на этом основании лишили поста, еще легко отделался.

Внезапная смерть главы дома Ротшильдов ударила по «глубинному государству» США

Впрочем, никакой «улицы с односторонним движением» здесь нет. И при желании «к делу» можно подшить факты и с другой стороны.

Так, всего за три дня до Ротшильда в медицинской клинике скончался 87-летний «кошелек Трампа», миллиардер Шелдон Адельсон — «от осложнений, вызванных лечением (то есть не от болезни, а от ее лечения! — Прим. ФАН) неходжкинской лимфомы». А 15 августа 2020 года, не дожив 11 дней до своего 72-летия, умер из-за множественных внутренних кровоизлияний младший брат Дональда Трампа Роберт, игравший важную роль в финансовых делах клана 45-го президента США… Но все эти моменты, разумеется, по сравнению со смертью Бенджамина де Ротшильда, можно признать гораздо менее значимыми.

И если наверху глобальной финансовой системы действительно открыт «огонь по штабам», то ясно, что безответным он не останется. Но даже в противном случае смерть Бенджамина де Ротшильда все равно ощутимо меняет баланс мировых сил, а, следовательно, вероятность каких-то неожиданных сценариев развития событий значительно увеличивается.

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