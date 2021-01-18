ЦАР восстанавливает связи с Камеруном и развивает экономику

Банги, 18 января. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада сообщил о возобновлении грузового сообщения с Камеруном. Первые автоколонны из Банги уже прибыли на границу страны.

Движение по трассе Банги – Дуала представляет особую важность для Центральноафриканской Республики, которая не имеет собственного выхода к морю. Безопасность дороги длительное время оставалась низкой в связи с действиями вооруженных бандформирований, пытающихся дестабилизировать обстановку в государстве.

Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» стремятся нарушить снабжение жителей республики продовольствием и нанести урон национальной экономике ЦАР. Однако глава правительства отметил, что власти при поддержке миротворцев приложат все усилия, чтобы не допустить этого.

Ожидается, что в ближайшее время по трассе, связывающей столицу республики и приграничный город Гаруа Булай, пройдет не менее 1600 грузовиков в направлении Банги и 400 — в сторону Камеруна.

Товарооборот с северным соседом означает для ЦАР не только снабжение продовольствием, но и возобновление поставок собственной продукции. Несмотря на залежи золота и драгоценных камней, основой экспорта страны остается древесина, но ее перевозка осуществляется только грузовыми автомобилями.

В 2019 году эта категория составила 78,5% от общего объема отправленных на внешние рынки товаров. Также отмечается рост поставок какао, кофе и специй.

Не менее значимой является и торговля хлопком. Возрождение данной отрасли стало одним из первых шагов президента государства Фостен-Арканжа Туадера после его прихода к власти в 2016 году. Для аграрной страны, которой является ЦАР, возможность продавать сельскохозяйственную продукцию за рубеж означает не только приток валютной выручки, но и создание множества рабочих мест.

Таким образом, возобновление грузового сообщения с Камеруном положительно отразится на состоянии экономики ЦАР и позволит стабилизировать обстановку в стране. Важность этого события подтверждает недавняя поездка премьер-министра республики к войскам. Фирмен Нгребада вручил государственные награды военнослужащим национальной армии, защищающим от боевиков дорогу на Дуалу на участке Боали – Босембеле.