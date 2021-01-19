Инаугурация Байдена: где и во сколько смотреть в прямом эфире, программа, кто выступит

Двадцатого января 2021 года, ровно в полдень по восточному североамериканскому (нью-йоркскому и вашингтонскому) времени, начнется инаугурация 46-го президента США Джо Байдена, объявленного Конгрессом победителем президентских выборов 2020 года.

Инаугурация Байдена: где и во сколько смотреть

Церемония начнется, когда в Москве будет 20 января 20:00. Трансляцию будут вести все крупнейшие американские телеканалы, ее также можно наблюдать в Интернете, например на канале RT. Прямую трансляцию из Вашингтона уже ведет канал Ruptly, показывая, как столица США готовится к инаугурации Байдена.

В России по ТВ относительно полную версию церемонии покажет канал «Евроновости». Также будут включения на канале «Россия-24».

Приводим ссылки на некоторые американские ресурсы, где также можно смотреть трансляцию.

Отметим, церемонией инаугурации дело не ограничится, по ее окончании зрителей ждет праздничная программа, которая затянется примерно до шести утра 21 января по московскому времени.

Вашингтон в осаде

Инаугурационная церемония 2021 года пройдет при беспрецедентных мерах безопасности, комендантском часе в Вашингтоне, опутанных колючей проволокой главных зданиях американской столицы и под охраной десятков тысяч бойцов Национальной гвардии. Так новые власти готовятся ответить на массовые протесты сторонников уходящего 45-го президента Дональда Трампа, отказывающихся верить в честность подсчета голосов на выборах.

Протесты, в том числе вооруженные, ожидаются во всех 50 американских штатах также в день инаугурации.

Свои коррективы внесла и пандемия COVID-19, с которой США, судя по данным статистики, справляются не лучшим образом: рекордные показатели по заболеваемости и смертности и пока неблестящие результаты вакцинации.

Все это внесло свои коррективы. В частности, решено отказаться от традиции проводить главные мероприятия в присутствии зрителей. Не будет и знаменитых инаугурационных балов, а также приемов, которые дают президент и первая леди.

Программа инаугурации Байдена

Тем не менее основные правила церемонии будут соблюдены. Ровно в полдень по местному времени 46-й президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис принесут присягу, взойдя на специальную трибуну, установленную на западном склоне Капитолийского холма.

Затем по традиции президенту как новому главнокомандующему присягнут все рода войск, что будет сопровождаться церемониальным шествием. Вслед за этим кавалькада с президентом, первой леди и вице-президентом в сопровождении военных направится в Белый дом. По американской традиции там нового президента обычно встречает его предшественник (как это было, например, после победы Дональда Трампа, которого приветствовал 44-й президент США Барак Обама).

Однако на этот раз традиция будет нарушена: Трамп отказался участвовать в инаугурации своего соперника. Последний рабочий день 45-го президента США будет 19 января. Ожидается, что в этот день Трамп помилует около 100 человек. Возможно, помилование ждет крепко насоливших американским спецслужбам основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ожидающего депортации в США в английской тюрьме, и находящегося в гораздо более безопасных условиях (по слухам — в Москве) бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдварда Сноудена.

Завершив дела, Трамп покинет Вашингтон и, предположительно, направится на одну из своих вилл.

Кто приедет на инаугурацию Байдена

Точный список участников церемонии на разглашается, известно, что гостей по американским меркам будет немного — менее трех тысяч человек (например, в 2009 году число гостей инаугурации Барака и Мишель Обама превышало 200 тысяч человек).

Сообщается, что нынешнюю церемонию посетит экс-вице-президент Майк Пенс. Отметим, отношения Трампа и Пенса в последнее время сильно испортились. Тем не менее Пенс не поддержал требования демократов досрочно отстранить Трампа от власти, воспользовавшись как предлогом беспорядками у Капитолия 6 января.

Кто из лидеров других государств посетит мероприятия в Вашингтоне, пока неизвестно. Есть информация, что на инаугурации Байдена, возможно, будет президент Украины Владимир Зеленский.

Москва получила приглашение на инаугурационные торжества, вероятно, нашу страну будет представлять посол РФ в США Анатолий Антонов.

Кто споет для Байдена

Будет и культурная программа для избранных. Сообщается, что на церемонии выступят Lady Gaga (ей доверено исполнить гимн США) и Дженнифер Лопес, которая порадует гостей Байдена сольной программой.

Также, по данным американских СМИ, в инаугурационных торжествах будут задействованы американская поэтесса Аманда Горман, пастор африканской методистской церкви Сильвестр Бимэн, священник-иезуит Лео О'Донован и глава Международной ассоциации пожарных Андреа Холл.

После церемонии американцам обещано телешоу в прямом эфире, которое не без претензии назвали «Празднующая Америка». Ведущим поручено быть стойкому стороннику демократов — любимцу Голливуда Тому Хэнксу. Также в программе значатся выступления музыкантов Джастина Тимберлейка, Джона Бон Джови, Деми Ловато и других звезд.

Праздничная программа начнется, когда в Москве будет 4:30 утра 21 января.

Напомним, 3 ноября 2020 года в США состоялись, возможно, самые скандальные в американской истории президентские выборы. После многодневного мучительного подсчета голосов и многочисленных судебных разбирательств коллегия выборщиков объявила победителем демократа Джо Байдена.

Сторонники Дональда Трампа, уверенные, что победу у них украли, пришли 6 января к Капитолию, чтобы выразить свой протест. Тем не менее обе палаты американского Конгресса утвердили Байдена избранным президентом.

Отметим, 46-му президенту США уже 78 лет и, если случится так, что он по каким-то причинам окажется не в состоянии выполнять свои функции, его место до досрочных выборов займет 56-летняя вице-президент Камала Харрис.