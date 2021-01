«Наркобегемоты» Пабло Эскобара угрожают природе и жителям Колумбии

Медельин, 18 января. Африканские бегемоты захватывают болота Колумбии, стремительно размножаются и стали представлять угрозу для дикой природы и сельского населения в стране. Ученые предлагают самые разные способы борьбы с «самым крупным в мире инвазивным видом», передает испанский телеканал La Sexta.

Десятки бегемотов заселили болота в бассейне реки Магдалена в Колумбии. Эти животные – потомки бегемотов, которых ради развлечения завез на свое ранчо всемирно известный наркобарон Пабло Эскобар. Экологи потратили два года, чтобы подсчитать их популяцию, и пришли к выводу, что «наркобегемотов» необходимо истребить или другим способом остановить их распространение.

В своей естественной среде обитания в Африке бегемотам приходится выживать в долгие сухие сезоны, соревнуясь между собой и с другими хищниками за водные ресурсы. Колумбия стала «раем» для гиппопотамов — здесь круглый год идут дожди, достаточно еды и им не угрожают более крупные хищники. Исследователи полагают, что в таких условиях этих животные размножаются гораздо быстрее: предположительно, уже сейчас в Колумбии обитают более сотни бегемотов, а через 20 лет их численность может вырасти до 1500 особей.

На месте бывшей виллы Эскобара ныне находится парк развлечений Гасьенда Наполес, где туристы могут посетить озеро, в котором живут несколько десятков особей. Для местных жителей животные стали талисманом и символом региона, однако ученые уверены, что они наносят непоправимый ущерб природе и угрожают населению.

PHOTO: A visitor feeds a hippo at the Hacienda Napoles Park in Colombia. Following the death of drug lord Pablo Escobar in 1993 most of the animals at his private zoo were taken to new homes or died. But not the hippos. Their size and cost to transport meant they were abandoned. pic.twitter.com/eTyDSEyPc8