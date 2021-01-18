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«Наркобегемоты» Пабло Эскобара угрожают природе и жителям Колумбии

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«Наркобегемоты» Пабло Эскобара угрожают природе и жителям Колумбии

Медельин, 18 января. Африканские бегемоты захватывают болота Колумбии, стремительно размножаются и стали представлять угрозу для дикой природы и сельского населения в стране. Ученые предлагают самые разные способы борьбы с «самым крупным в мире инвазивным видом», передает испанский телеканал La Sexta.

«Наркобегемоты» нашли новую родину

Десятки бегемотов заселили болота в бассейне реки Магдалена в Колумбии. Эти животные – потомки бегемотов, которых ради развлечения завез на свое ранчо всемирно известный наркобарон Пабло Эскобар. Экологи потратили два года, чтобы подсчитать их популяцию, и пришли к выводу, что «наркобегемотов» необходимо истребить или другим способом остановить их распространение.

В своей естественной среде обитания в Африке бегемотам приходится выживать в долгие сухие сезоны, соревнуясь между собой и с другими хищниками за водные ресурсы. Колумбия стала «раем» для гиппопотамов — здесь круглый год идут дожди, достаточно еды и им не угрожают более крупные хищники. Исследователи полагают, что в таких условиях этих животные размножаются гораздо быстрее: предположительно, уже сейчас в Колумбии обитают более сотни бегемотов, а через 20 лет их численность может вырасти до 1500 особей.

Угроза природе и человеку

На месте бывшей виллы Эскобара ныне находится парк развлечений Гасьенда Наполес, где туристы могут посетить озеро, в котором живут несколько десятков особей. Для местных жителей животные стали талисманом и символом региона, однако ученые уверены, что они наносят непоправимый ущерб природе и угрожают населению.

Ежедневно бегемоты съедают до 100 килограммов растительности, а их фекалии изменяют химический состав воды, уровень кислорода и углерода, а также способствуют распространению вредных бактерий. Дальнейшее распространение гиппопотамов в Южной Америке может привести к цветению водорослей, которое станет дополнительной угрозой для экологии региона.

Ранее ученые безуспешно пытались остановить рост популяции путем стерилизации животных. Однако на выслеживание одного гиппопотама уходит нескольких месяцев, а их репродуктивные особенности до конца не изучены.

«Мы не понимаем анатомии женских особей, — отмечает правительственный зоолог Давид Эчеверри Лопес. — Мы несколько раз пытались стерилизовать самок, но всегда безуспешно»

В дикой среде бегемоты представляют большую опасность для человека. В 2009 году колумбийской полиции пришлось застрелить бегемота, который терроризировал местных фермеров, а год назад гиппопотам едва не убил скотовода, сломав ему бедро, ногу и ребра.

Только истребление

Единственным выходом в таких условиях может стать лишь истребление бегемотов, предполагают ученые.

«Их переселение было возможно 30 лет назад, когда было только четыре бегемота, — считает доктор Кастельбланко-Мартинес. — Стерилизация также могла бы быть эффективной, если бы чиновники дали необходимые ресурсы для программы на раннем этапе, но сейчас единственным вариантом является их истребление. Никто не хочет стрелять в бегемотов, но мы должны признать, что никакая другая стратегия не сработает».

Местные защитники животных не согласны и требуют найти более гуманное решение. По их мнению, бегемоты уже стали частью местной самобытности.

Бегемот Ванесса в парке на месте ранчо Эскобара

Наследие Пабло Эскобара

Первые гиппопотамы в Колумбии были завезены главой Медельинского наркокартеля  Пабло Эскобаром на его ранчо Гасьенда Наполес. После убийства наркобарона в 1993 году колумбийские зоозащитники отправили в государственные зоопарки других животных, живших на ранчо Эскобара — антилоп, слонов, носорогов и жирафов.

Однако в маленьком пруду на ранчо остались четверо африканских бегемотов, которые позднее сбежали в местные джунгли. Тогда власти не представляли, какая опасность исходит от обитателей зверинца покойного Пабло Эскобара.

Наркобарон Пабло Эскобар

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