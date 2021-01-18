«Наркобегемоты» Пабло Эскобара угрожают природе и жителям Колумбии

Медельин, 18 января. Африканские бегемоты захватывают болота Колумбии, стремительно размножаются и стали представлять угрозу для дикой природы и сельского населения в стране. Ученые предлагают самые разные способы борьбы с «самым крупным в мире инвазивным видом», передает испанский телеканал La Sexta.

«Наркобегемоты» нашли новую родину

Десятки бегемотов заселили болота в бассейне реки Магдалена в Колумбии. Эти животные – потомки бегемотов, которых ради развлечения завез на свое ранчо всемирно известный наркобарон Пабло Эскобар. Экологи потратили два года, чтобы подсчитать их популяцию, и пришли к выводу, что «наркобегемотов» необходимо истребить или другим способом остановить их распространение.

В своей естественной среде обитания в Африке бегемотам приходится выживать в долгие сухие сезоны, соревнуясь между собой и с другими хищниками за водные ресурсы. Колумбия стала «раем» для гиппопотамов — здесь круглый год идут дожди, достаточно еды и им не угрожают более крупные хищники. Исследователи полагают, что в таких условиях этих животные размножаются гораздо быстрее: предположительно, уже сейчас в Колумбии обитают более сотни бегемотов, а через 20 лет их численность может вырасти до 1500 особей.

Colombia's rapidly breeding 'cocaine hippos' must be stopped, scientists say, via @nzherald https://t.co/jb8oR2Cmzi — Twenty Twenty One (@juhasaarinen) January 17, 2021

Угроза природе и человеку

На месте бывшей виллы Эскобара ныне находится парк развлечений Гасьенда Наполес, где туристы могут посетить озеро, в котором живут несколько десятков особей. Для местных жителей животные стали талисманом и символом региона, однако ученые уверены, что они наносят непоправимый ущерб природе и угрожают населению.

PHOTO: A visitor feeds a hippo at the Hacienda Napoles Park in Colombia. Following the death of drug lord Pablo Escobar in 1993 most of the animals at his private zoo were taken to new homes or died. But not the hippos. Their size and cost to transport meant they were abandoned. pic.twitter.com/eTyDSEyPc8 — Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) February 29, 2020

Ежедневно бегемоты съедают до 100 килограммов растительности, а их фекалии изменяют химический состав воды, уровень кислорода и углерода, а также способствуют распространению вредных бактерий. Дальнейшее распространение гиппопотамов в Южной Америке может привести к цветению водорослей, которое станет дополнительной угрозой для экологии региона.

Ранее ученые безуспешно пытались остановить рост популяции путем стерилизации животных. Однако на выслеживание одного гиппопотама уходит нескольких месяцев, а их репродуктивные особенности до конца не изучены.

«Мы не понимаем анатомии женских особей, — отмечает правительственный зоолог Давид Эчеверри Лопес. — Мы несколько раз пытались стерилизовать самок, но всегда безуспешно»

В дикой среде бегемоты представляют большую опасность для человека. В 2009 году колумбийской полиции пришлось застрелить бегемота, который терроризировал местных фермеров, а год назад гиппопотам едва не убил скотовода, сломав ему бедро, ногу и ребра.

Только истребление

Единственным выходом в таких условиях может стать лишь истребление бегемотов, предполагают ученые.

«Их переселение было возможно 30 лет назад, когда было только четыре бегемота, — считает доктор Кастельбланко-Мартинес. — Стерилизация также могла бы быть эффективной, если бы чиновники дали необходимые ресурсы для программы на раннем этапе, но сейчас единственным вариантом является их истребление. Никто не хочет стрелять в бегемотов, но мы должны признать, что никакая другая стратегия не сработает».

Местные защитники животных не согласны и требуют найти более гуманное решение. По их мнению, бегемоты уже стали частью местной самобытности.

Наследие Пабло Эскобара

Первые гиппопотамы в Колумбии были завезены главой Медельинского наркокартеля Пабло Эскобаром на его ранчо Гасьенда Наполес. После убийства наркобарона в 1993 году колумбийские зоозащитники отправили в государственные зоопарки других животных, живших на ранчо Эскобара — антилоп, слонов, носорогов и жирафов.

Однако в маленьком пруду на ранчо остались четверо африканских бегемотов, которые позднее сбежали в местные джунгли. Тогда власти не представляли, какая опасность исходит от обитателей зверинца покойного Пабло Эскобара.