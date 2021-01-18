В ОНФ рассказали, как найти средства и добиться лечения тяжелобольных детей

Москва, 18 января. В январе при поддержке Общероссийского народного фронта начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи тяжелобольным детям «Верное направление». Об этом ФАН рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ Сергей Горбунов.

«Это очень тяжелый психологически труд, тем более его важность нельзя недооценить. За семь дней (с 11 января. — Прим. ФАН) коллеги приняли более 120 звонков, в работе уже 16 случаев, — сказал он. — Регионы активно включились, помогают с информированием о появлении такой службы. ОНФ разместил информационные буклеты о «Верном направлении» в офисах МФЦ».

Как выяснил ФАН, в четырех пилотных регионах (Камчатском крае, Республике Башкортостан, Ульяновской и Новгородской областях) теперь можно ускорить решение таких вопросов, как получение направления на лечение, поиск необходимых для лечения средств, приближение самого момента оказания помощи. Для этого необходимо будет обратиться либо по телефону горячей линии (8-800-303-303-0), либо на сайт vernap.ru.

Проект «Верное направление» создан людьми, которые, однажды столкнувшись с болью таких семей, на практике исследовали алгоритмы получения нужной помощи, рассказал гендиректор АНО «Благотворительная служба поиска медицинской помощи» Антон Яремчук.

«Ко многим из нас хоть раз обращались знакомые с просьбой помочь с лечением своих близких, — сказал он. — Кто-то пытался, но не мог получить направление, кто-то находил варианты, но не имел средств на оплату лечения. В итоге, отработав в ручном режиме более ста случаев, мы решили такую работу систематизировать».

Как пояснили в ОНФ, эксперты будут бесплатно помогать родителям тяжелобольных детей получить направления на лечение за счет государства, благотворительных фондов и крупных компаний. Сложные случаи планируется вести до момента реального получения медицинской помощи.

Сотрудники службы будут рассматривать обращения от граждан РФ — законных представителей ребенка. К поиску вариантов приступят после изучения медицинских документов, для обращения к благотворительным фондам по запросу могут потребоваться справки о финансовом состоянии.