Шерин призвал наказать хулиганов, надругавшихся над Вечным огнем на Марсовом поле

Вечные огни, являющиеся символом памяти героев Великой войны, должны всячески оберегаться обществом и государством. Об этом в интервью ФАН заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

Ранее стало известно, что группа злоумышленников намеренно забросала снегом и потушила пламя Вечного огня на мемориале «Борцам Революции» на Марсовом поле в центре Санкт-Петербурга. В данный момент органами внутренних дел решается вопрос о возбуждении уголовного дела, поиск хулиганов уже начат. Напомним, аналогичный акт вандализма уже произошел в декабре 2020 года, а до этого лица без определенного места жительства жарили на Вечном огне курицу.

«Это дело, безусловно, заслуживает внимания: как правоохранительных органов, так и общественности, — убежден Шерин. — Но надо внимательно изучить вопрос: а что именно стало причиной такого поведения граждан? Зачем они это сделали? И, если это просто хулиганство, возможно, стоит ограничиться простым штрафом и всеобщим порицанием».

Совсем другой оборот, по мнению депутата, дело должно принять, если злоумышленники таким образом пытались выразить свою политическую позицию.

«Здесь ответственность должна быть более суровой, — убежден парламентарий. — Однако мы не должны подвергать ею тех, кто не понимал всех последствий собственного поступка. Тут уж следствие должно разобраться».

Собеседник ФАН заметил, что хуже намеренного погашения Вечного огня может быть только ситуация, когда он в принципе не горит — а именно это, по его словам, происходит в ряде регионов, у которых якобы не хватает денег на газ для горелок, обеспечивающих огонь для мемориала.

«В стране, видимо, совсем нет голубого топлива, — предположил Шерин. — Зато Германии, в честь победы над которой стоят эти потухшие Вечные огни, мы его продаем без проблем!»

Депутат не согласился с мнением о замене «пламенных» мемориалов на нечто менее провокационное и затратное, но более долговечное и безопасное. По его словам, скандалы, которые сопровождают Вечные огни (молодые люди и асоциальные элементы, не осознающие всей ценности патриотической инсталляции, относятся к ней как к простой газовой горелке: греются возле нее, прыгают через нее и жарят на ней шашлыки), не должны отвратить от них общество.