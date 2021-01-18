Преемник Меркель: Елена Пименова о шансах Армина Лашета стать новым канцлером ФРГ

Германская партия ХДС, сохраняющая относительно высокие рейтинги и имеющая все шансы сформировать следующее правительство в 2021 году, наконец определилась с фигурой нового председателя. Им стал глава федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, умеренный центрист и соратник Ангелы Меркель.

Шедший в тандеме с Лашетом амбициозный министр здравоохранения Йенс Шпан получил должность вице-председателя партии. При этом потерпевший политическое поражение главный оппонент Лашета и критик курса канцлерин Фридрих Мерц отказался от борьбы за место в президиуме партии. Тем не менее, он не оставил попыток войти в высшее руководство страны, неожиданным образом предложив свою кандидатуру на пост министра экономики в текущем правительстве. Однако позже Меркель парировала, что не планирует никаких перестановок в кабинете министров.

После победы Лашета СМИ сразу же стали писать о том, что Меркель определилась со своим преемником, который и будет претендовать на канцлерское кресло на грядущих выборах осенью 2021 года. Однако, как кажется, пока еще рано делать однозначный вывод.

Вспомним, что в 2018 году сама Меркель объявила, что больше не будет возглавлять партию. Место нового лидера заняла тогдашний премьер-министр Саара Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Она была избрана главой ХДС в декабре того же года, считаясь главной фавориткой Меркель и ее потенциальной преемницей, которую ХДС выдвинула бы на канцлерский пост в случае победы на выборах-2021. Перед Крамп-Карренбауэр была поставлена задача обновить стратегию партии, произвести идейно-политический ребрендинг программы и успешно пройти выборы в Европарламент в 2019 году. Все это плани­ровалось в качестве фундамента для входа в будущую парламентскую кампанию.

Однако на этом пути Крамп-Карренбауэр столкнулась со сложностями, вынудившими ее в итоге отказаться и от должности председателя партии, и от идеи выдвигать кандидатуру на выборах. Первым ударом стал слабый результат электоральной кампании в Европарламент. Вторым болезненным вызовом оказался раскол в правящей «большой коалиции»: Социал-демократическая партия (СДПГ) стала проявлять все больше недовольства по поводу своего неравного положения в тандеме. Руководство СДПГ даже ставило вопрос о выходе из правительства. В результате ситуацию все же удалось заморозить, избежав новых выборов.

Окончательную точку в предполагаемой канцлерской карьере Крамп-Карренбауэр поставил скандал на земельных выборах в Тюрингии в прошлом феврале. Местное отделение ХДС впервые пошло на сотрудничество с АдГ, чтобы не допустить победы левого премьер-министра. Такие «неформальные» отношения христианских демократов с правыми возмутили истеблишмент. Региональный политический кризис приобрел общефедеральный масштаб. Ведущие немецкие СМИ левой ориентации называли происходящее «конъюнктурной сделкой с фашистами». В результате Крамп-Карренбауэр, как главе партии, пришлось принести ритуальную жертву. Она объявила о том, что покидает пост.

Собственно, именно поэтому пока рано говорить о том, что именно Лашета ХДС выдвинет своим кандидатом на пост канцлера в предстоящей кампании. Пока неясно, сможет ли Лашет успешно вывести партию из кризиса. Кроме того, опасения вызывает общая ситуация в экономике ФРГ, связанная с жестким локдауном: малые предприятия закрываются, люди теряют работу, крупные компании сокращают штат и урезают зарплаты. Уже сейчас такие драконовские меры начинают вызывать глухое недовольство граждан. Как это в перспективе скажется на настроении избирателей, пока предсказать сложно.

В ХДС это прекрасно понимают, а потому пока предпочитают не спешить с началом электоральной кампании, заморозив этот вопрос до марта-апреля и полагая, что к этому моменту наступит большая ясность. Как говорится, время покажет.

Напомним, что в сентябре 2021 года в Германии пройдут общефедеральные выборы в Бундестаг, по результатам которых будет сформировано правительство и избран канцлер. Пока ХДС сохраняет самый высокий рейтинг среди прочих партий — 36%. Второй в рейтинге идет партия «Зеленые», которая с большой вероятностью может войти в новую правящую коалицию.