Крещение 2021: история, смысл и традиции праздника, где можно окунаться Петербурге

Крещение Господне (Богоявление) Русская православная церковь отмечает 19 января. Крещение и Богоявление — это древнейшие христианские праздники. В православии они объединены, поскольку считается, что, когда Иоанн Предтеча крестил Иисуса в реке Иордан, было явлено божественное триединство Святой Троицы — Бога-Отца, Бога-Сына и Бога Духа Святого.

На Руси Крещение всегда было одним из любимых праздников. Канун Крещения завершал Святки — время радости и развлечений, а также традиционных зимних девичьих гаданий. Кроме того, за последние два века в России прижилась традиция на Крещение окунаться в прорубь в открытом водоеме. Проруби, которые называются иордани, считаются прообразом крещенской купели Иисуса Христа в реке Иордань.

Согласно народным представлениям, окунание в Иордань на Крещение, когда, по преданию, все воды становятся святыми, помогают «смыть» грехи, накопленные за год. Однако официальная церковь относится к этой традиции сдержанно, а многие священники даже отрицательно. Подробнее — в материале ФАН.

История и смысл праздника Крещение (Богоявление)

Согласно Евангелию, это событие произошло, когда Иисусу было 30 лет. Он странствовал недалеко от мест, где в то время проповедовал глубоко почитаемый пророк Иоанн, который призывал верующих очиститься телесно и духовно, чтобы быть достойными встретить Мессию (Спасителя). Обряд очищения Иоанн проводил, окуная адептов в воды реки Иордан. Иисус тоже принял участие в церемонии, и, согласно евангельским преданиям, Иоанн признал в нем будущего Мессию. Это было подтверждено свыше, что в богословии получило название Богоявление. С неба раздался глас Божий, возвестивший о божественной ипостаси Иисуса, а на плечо будущему Спасителю опустился белый голубь — знак Духа Святого.

В память об этом событии пророка Иоанна в христианской литературе называют Крестителем, или Предтечей (предшественником Христа).

Традиции праздника

Помимо уже упомянутых погружений в прорубь, на Крещение на Руси было много других традиций. Канун Крещения завершал период Святок — времени развлечений, в том числе осуждаемых церковью и даже считавшихся предосудительными. Также в Крещенский сочельник завершались зимние гадания, после этого забава была под строгим запретом фактически до начала лета.

Подробнее о традициях праздника Крещение, а также о популярных святочных (в том числе крещенских) гаданиях читайте в материале ФАН. Отметим, церковь крайне не одобряет различные гадательные практики, но традиция жива до сих пор.

Окунание в прорубь

Окунание в водоемы на Крещение — традиция, распространенная во многих христианских церквях, но в России этому ритуалу придается особое значение. Это связано с географическими особенностями нашей страны: окунание в ледяную купель посреди зимы требует серьезного преодоления телесной слабости и определенной стойкости духа. Поэтому многие люди, в обычной жизни далекие от религии, считают своим долгом хотя бы раз в году так «засвидетельствовать» свое единение с христианством.

Однако церковь к этой традиции (кстати достаточно молодой, появившийся не ранее XVIII века и превратившийся в моду в постсоветские времена) относится достаточно сдержанно. Священники не устают напоминать, что никаких «грехов» купание в проруби не смывает, и что лучше в этот день посетить храм, помолиться и взять домой немного святой воды. Многие священники в принципе выступают против крещенских купаний, но в целом РПЦ к этой традиции относится с пониманием и уважением.

Некоторые священники, а также врачи советуют в этом году воздержаться от зимних погружений в связи с пандемией COVID-19. Впрочем, парламентарий, известный врач и поборник здорового образа жизни Геннадий Онищенко не считает, что перенесенная коронавирусная инфекция после ее полного излечения является противопоказанием для крещенских купаний.

О правилах поведения при погружении в иордани информирует МЧС, которое обеспечивает безопасность этого мероприятия. О том, где можно окунуться в крещенскую купель в столице, подробно освещается на сайте мэра Москвы.

Что касается Санкт-Петербурга и Ленинградской области, то ФАН представляет карту адресов официальных крещенских купелей, оборудованных в 2021 году. Отметим, купания по традиции начинаются в полночь, с 18 на 19 января, и продолжаются до 20 января включительно.