Клинцевич отреагировал на антироссийский демарш Прибалтики в связи с Навальным

Российский политик Франц Клинцевич отреагировал на скоординированный демарш прибалтийских стран, которые первыми выступили с требованием к Европейскому Союзу ввести санкции против России в ответ на задержание Алексея Навального.

Страны Балтии оказались первыми, кто призвал «наказать» Россию в связи с задержанием блогера Алексея Навального. Главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии потребовали освобождения Навального, в случае же, если этого не произойдет, они призвали к введению санкций против Москвы со стороны ЕС. Позже аналогичные заявления сделали и другие страны. В частности, с таким требованием выступил советник избранного президента США Джо Байдена Джейк Салливан. В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Салливану не вмешиваться во внутренние дела России, а вместо этого заняться проблемами в собственной стране.

По мнению экс-сенатора Франца Клинцевича, вся история с возвращением Навального в Россию — это разыгранная Западом спецоперация, направленная на дестабилизацию ситуации в нашей стране, а Прибалтика тут выступила застрельщиком.

«Вся эта история отлично укладывается в концепцию давления на Россию, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Именно поэтому первыми были задействованы прибалтийские страны, как сопредельные с Россией территории. С ними это проще всего — живут они бедно, работы там у людей нет, и когда этим странам предлагают деньги за антироссийские заявления и действия, отказываться им просто нет смысла».

Однако никакое давление на Россию успеха иметь не будет, уверен Клинцевич. По словам экс-сенатора, перед законом все равны, и Навальный не исключение, как бы на Западе ни надеялись его использовать.

«Считаю, что наше государство поступает правильно, не поддаваясь шантажу и делению ни извне, ни изнутри страны. Неприкасаемых быть не должно», — говорит собеседник ФАН.

По мнению Клинцевича, в ближайшее время вся эта волна, поднятая вокруг Навального, сойдет на нет.

«Это все пена. Все это никак не влияет на жизнь простых людей, в том числе в Европе, которые прекрасно понимают все лукавство антироссийской пропаганды. За всей этой историей с Навальным в поведении Запада видна искусственность, натянутость. Россия с улыбкой наблюдает за европейской глупостью, застрельщиком в которой в угоду американцам выступает Прибалтика. Время все расставит по своим местам», — резюмировал Франц Клинцевич.

Алексея Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. Задержание было произведено по требованию ФСИН в связи с ненадлежащим поведением Навального во время отбывания условного срока по делу о хищениях у компании «Ив Роше».