Эстонские ученые разрабатывают квантовый компьютер нового типа

Таллин, 18 января. Разработка мощного компьютера нового типа проходит в Тартуском университете. Устройство будет работать на ионах редкоземельных элементов, сообщил Optics Communications.

Используемые новшества, как считают ученые, могут дать компьютерам сверхбыструю скорость вычислений и хорошую надежность по сравнению с более ранними моделями. Разработка будет действовать на ионах редкоземельных элементов, способных, по словам профессора Владимира Хижнякова, работать как кубиты, которые являются аналогами обычного бита.

«Время когерентности кубитов, то есть продолжительность чистого квантового состояния, очень короткое. Чем быстрее цикл вычислений, тем меньше помех со стороны окружающей среды в работе кубитов», — сказал специалист.

Недавно стало известно о необычной разработке компании Synchron. Специалисты работают над созданием интерфейса «мозг-компьютер», который позволит связывать машину с органом через сосуды, избегая прямого контакта.