Власти Приморья планируют провести капремонт в 647 домах за год

Владивосток, 18 января. Капитальный ремонт в 2021 году будет проведен в 647 домах Приморского края. Жилые помещения обновятся почти в 60 населенных пунктах региона.

В фонде капитального ремонта Приморского края готовят смету капитального ремонта 647 многоквартирных домов в 2021 году, из которых 644 отремонтирует региональный оператор, а оставшиеся три – органы местного самоуправления.

Уже готово 205 комплектов документов, и в скором времени начнут отбирать подрядчиков. Капремонт сделают в домах из различных населенных пунктов во всем регионе: в 12 городских округах, 33 сельских и 15 городских поселениях. Среди них больше всего отремонтируют домов во Владивостоке – 327.

«Ежегодно мы увеличиваем число ремонтируемых домов, включая в этот список те здания, в которых ремонт запланирован был чуть ли не на 30-40 годы. Особое внимание уделяется работе подрядчиков и качеству работ – те компании, которые не выполняют требования, вносятся в список недобросовестных», – рассказала заместитель председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко.

Особенность ремонтного плана 2021 года в Приморье – ускоренная замена лифтов. Ранее ФАН публиковал материал о том, сколько будет замена старых лифтов в регионах.