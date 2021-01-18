Губернатор Московской области рассказал о развитии инфраструктуры в регионе

Москва, 18 января. Новые дорожные объекты будут введены в эксплуатацию в 2021 году в рамках президентской программы по развитию Московского транспортного узла, рассказали власти Подмосковья.

На территории региона появятся 15 крупных дорожных объектов. По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, необходимо развивать инфраструктуру опережающими темпами.

Воробьев подчеркнул, что несмотря на пандемию COVID-19, в Подмосковье строят большое количество развязок. Новые дорожные объекты проектируются в появляющихся микрорайонах области.

Ранее вице-мэр столицы Андрей Бочкарев сообщил об открытии в сентябре 2021 года станции второго Московского центрального диаметра «Печатники». Строительство станции уже завершено на 50%.