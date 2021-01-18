Сероводород способен предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Балтимор, 18 января. Сероводород защищает клетки мозга, выяснили ученые из американского Центра Джонса Хопкинса. Газообразное вещество помогает при деменции.

Эксперимент на мышах доказал, что сероводород может защитить от заболевания Альцгеймера. Этот химический элемент узнаваем характерным запахом тухлых яиц.

Сегодня во всем мире не существует эффективных способов лечения нейродегенеративных заболеваний. Один из авторов исследования заявил, что в ходе эксперимента было выявлено, что сероводород на 50% улучшил умственные показатели грызунов. Этот факт говорит о прочной связи старения, нейродегенерации и клеточной передачи сигналов с использованием газа.

Группа ученых из Колумбийского университета обнаружила новый способ лечения глиобластомы. Около 20% всех злокачественных патологий мозга подпитываются митохондриями, которые выводятся лекарствами.