Модель Лопырева продемонстрировала безвкусный купальник на пляже в Майами

Москва, 18 января. Модель и телеведущая Виктория Лопырева часто хвастается идеальной фигурой в социальных сетях. Сейчас девушка отдыхает в Майами и решила продемонстрировать очередной пляжный наряд.

Новую фотографию Лопырева опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Но сексуальная поза и фигура не впечатлили многих подписчиков модели. Все их внимание было направлено на выбор купальника, который они посчитали безвкусным.

Обладательница звания "Мисс Россия — 2003" для фотографии выбрала трусики с высокой посадкой черного цвета и топ в черно-белую полоску на одно плечо. Дополнили образ развивающиеся локоны белокурых волос, яркий макияж и аксессуары на шее и запястье. Выбор такого купальника скорее удивил подписчиков, нежели привел в восторг.

"Ужасный купальник", — прокомментировала одна из подписчиц. "Такая фигура у 80% в России, а без штукатурки есть и красивее. Просто попала в струю шоу-бизнеса. А так — ничего сверхъестественного", — добавил пользователь соцсети.

Верные поклонники модели осыпали ее хвалебными комментариям, назвав фигуру Лопыревой "шикарной" и "нереальной". Сама Виктория уже не в первый раз сталкивается с негативом в социальных сетях. Но на резкие высказывания она предпочитает не обращать внимания.

Пользователи Instagram недавно подвергли критике и фотографию бывшей участницы "Дома-2" Дарьи Пынзарь. Многие увидели следы фотошопа на одном из снимков девушки. В частности, их смутил неестественный изгиб ноги.