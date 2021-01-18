Тайное свечение «Великолепной семерки» может быть вызвано аксионами

Беркли, 18 января. Теория о существовании аксионов может оказаться правдой. Об этом свидетельствует таинственное свечение группы нейтронных звезд.

Авторами открытия стали ученые из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли в США. Они заметили высокоэнергетическое излучение, которое исходит от так называемой «Великолепной семерки». В последнюю входят семь близких одиночных нейтронных звезд, расстояние между которыми составляет от 200 до 500 пк от Земли.

Согласно теории ученых, рентгеновские лучи могут испускать аксионы. Эти частицы еще не открыты, а их поиски продолжаются уже почти 45 лет. Считается, что аксионы могут появляться в ядре нейтронных звезд и образовывать темную материю.

Группа ученых ранее нашла признаки гравитационного фона Вселенной. Для получения этих знаний исследователи 13 лет наблюдали за пульсарами и природой их света.