ЛДПР разработала закон о снижении пени предприятиям ЖКХ

Москва, 18 января. Депутаты Государственной думы от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект, предполагающий снижение пени для предприятий ЖКХ при наличии долга за электроэнергию.

Такую меру, как считают парламентарии, необходимо принять для того, чтобы поддержать ресурсоснабжающие организации, находящиеся в тяжелом финансовом положении.

«Предлагается уменьшить размер пени для всех субъектов электроэнергетики, установив пени в размере 1/300 ключевой ставки Банка России, вне зависимости от количества дней просрочки», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.

В данный момент размер пени зависит от длительности просрочки исполнения обязательств (до 60 дней просрочки — 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, после 60 дней просрочки — 1/170 ставки), указали депутаты.

На прошлой неделе заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке, член ЛДПР Максим Зайцев в эфире пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» объяснил, почему партия выступает против ЕГЭ и ОГЭ. По его словам, такая система проведения экзамена оценивает не знания, а навыки абитуриентов по заполнению анкет.