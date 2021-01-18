Около 100 км дорог Приморья будет отремонтировано в 2021 году

Владивосток, 18 января. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) начал конкурс подрядчиков для проведения ремонтных работ автомобильных дорог Приморского края.

Общая протяженность участков ремонта составляет 98,1 км. В план нацпроекта по реставрационным работам также включено 48 дорожных объектов на автомобильных дорогах Приморья. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и хозяйства Приморского края.

По проекту БКАД, должно быть отремонтировано 33 км вне Владивостокской агломерации и 24,2 в ее пределах. Также план включает в себя ремонт 40,9 км улично-дорожной сети Владивостока, Артема, Надеждинского и Шкотовского районов. Общий бюджет проекта составил 2,2 млрд руб.

Недавно администрация Томской области отчиталась о проделанных ремонтных работах на автомобильных дорогах региона. На эти цели было выделено 6,5 млрд рублей, в том числе 3,12 из федерального бюджета.