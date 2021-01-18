Мясников раздражен предвзятым отношением к вакцинам от COVID-19

Москва, 18 января. Известный врач Александр Мясников потребовал не сравнивать российские вакцины против коронавируса с препаратом американской марки Pfizer.

Доктор Мясников объяснил, почему в России множится число противников вакцинации от коронавируса. Одной из причин является подача новостей о последствиях прививки. Однако дело в том, что в СМИ пишут о негативном воздействии препарата Pfizer, которого в России нет. В свою очередь россияне, читая о препарате американского бренда, мыслят, что это относится ко всем вакцинам, в том числе российским, указал Мясников.

«Только люди все эту информацию про осложнения от вакцины Pfizer экстраполирует на все вакцинацию от COVID-19 в целом! Я вам как врач скажу: ко мне ежедневно обращаются люди с сомнениями про вакцинацию от коронавируса. Когда я говорю: «Делать», в ответ как правило слышу: «Так пишут о каких-то жутких осложнениях!». На мои слова: «Так-то Pfizer!», неопределенно хмыкают», — написал Мясников в своем Telegram-канале.

Он также был раздражен предвзятым отношением к российским препаратам. Теледоктора вывели из себя «безосновательные наезды» на вакцины от тех, кто «свою не довел до ума».

После выхода первой российской вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» препарат зарегистрировали в ряде других государств. Эксперты из Турции объяснили, почему не стоит беспокоиться по поводу вакцинирования, и назвали несколько причин доверять прививкам.