Племянница Числова могла обманом завладеть квартирой пьющего актера

Москва, 18 января. Адвокат матери Александра Числова Майя Сандлер сообщила о получении квартиры актера племянницей обманным путем. Она будет добиваться через суд признания сделки недействительной.

Незадолго до смерти актера его племянница Светлана Адрианова завладела квартирой. Как отметила адвокат, в сделке купли-продажи много несостыковок, что говорит о махинациях при совершении покупки.

Женщина купила у пьющего Числова квартиру за 4,5 млн рублей, при этом кадастровая стоимость недвижимости составляет как минимум 6,2 млн рублей. Но до сих пор не ясно, как Светлана передала деньги Александру и откуда у нее взялась такая сумма. Из документов на руках лишь странная расписка, в которой стоит подпись звезды «Глухаря»: «Получил».

Также отсутствует акт приемки-передачи квартиры. Из этого адвокат делает вывод, что племянница хотела как можно скорее заполучить недвижимость. Более того, практически сразу после покупки квартиры женщина выставила ее на продажу, подняв цену в два раза выше, чем заплатила за нее сама.

Сандлер пришлось срочно подать ходатайство об аресте имущества, чтобы не оставить мать артиста без квартиры.

«Светлана была настолько уверена, что за пьющего человека никто не вступится, что даже не удосужилась до конца грамотно оформить эту сделку. Она под протокол заявила, что передала человеку 4 миллиона из рук в руки, под расписку, прямо в зале МФЦ, и дальше она якобы не знает, куда делись эти деньги!» — сказала юрист.

Александра Числова не стало в августе 2019 года. Ему было 54 года. Причиной смерти стало обострение пневмонии. Однако по словам Адриановой, ее дядя был ВИЧ-инфицирован. Племянница Числова утверждает, что именно СПИД стал причиной обострения легочного заболевания.