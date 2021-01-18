Razer представила умную маску от коронавируса на техновыставке CES 2021

Москва, 18 января. Разработчики представили устройства для борьбы с COVID-19 на главной техновыставке мира CES 2021 в рамках проекта «COVID Tech: технологии против пандемии».

Компания Razer, занимающаяся профессиональным игровым оборудованием, представила концепт умной маски Project Hazel. Помимо красивой неоновой подсветки лица, гаджет имеет встроенные фильтры и усиливает голос.

Компания LG анонсировала выход мини-очистителя PuriCare для фильтрации аллергенов из воздуха. А компания BiolIntelliSense показала наклейку для тела BioButton COVID-19, которая отслеживает сердцебиение, температуру и частоту дыхания владельца. По словам специалистов, такие изделия были созданы на волне актуальности, однако многие из них не несут практической пользы.

Ранее стало известно, что в России создается тест-система для определения мутаций коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.