Падение ребенка в колодец спровоцировало массовые проверки на Сахалине

Южно-Сахалинск, 18 января. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поручил провести срочные проверки люков и колодцев после несчастного случая с пятилетней девочкой.

Курировать работу будет Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области. Проверки пройдут во всех районах региона.

«О необходимости внеплановой проверки губернатор заявил после инцидента с пятилетней южносахалинкой», — говорится в официальном канале главы региона в Telegram.

Пятилетняя девочка ушла из дома на прогулку и не вернулась. Ребенка искали спасатели и нашли ее в одном из колодцев. Девочка была госпитализирована, ей оказывают медицинскую помощь.

В начале года стало известно, что пропавшая в ноябре прошлого года несовершеннолетняя студентка техникума найдена живой. Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины пропажи девушки.