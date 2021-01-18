Аналитики оценили влияние 5G на темпы распространения коронавируса

Лондон, 18 января. Подавляющее большинство мирового населения столкнулось с фейками о влиянии вышек 5G на эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом. Однако подобные домыслы лишь миф.

Внимание на это обратили аналитики консалтинговой компании Deloitte. По их словам, возбудитель COVID-19 может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем, но никак не с помощью радиоволн. Исследования доказали, что работа вышек 5G не оказывает прямого влияния на темпы распространения вируса. Кроме того, они не становятся причиной ослабления иммунитета.

«COVID-19 — это вирус, который распространяется воздушно-капельным путем и передается от человека человеку. Вирусы не могут распространяться по радиоволнам», — говорится в заявлении специалистов.

Ранее турецкие эксперты рассказали об эффективном способе остановить раскрутку фейковой информации о коронавирусе и вакцинах. Для этого необходимо научиться доверять разработкам ученых, в противном случае это может привести к повторному появлению практически искорененных болезней.