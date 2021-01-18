Автоэксперты объяснили решение Honda уйти с российского рынка

Москва, 18 января. Производитель Honda перестанет поставлять свои автомобили в Россию с 2022 года. При невысоких продажах у бренда достаточно поклонников на российском рынке.

Компания в течение года планирует распродать оставшиеся на складах автомобили в России. После ухода с рынка Honda продолжит обслуживание российских клиентов и начнет поставлять в страну исключительно мототехнику.

По мнению эксперта Сергея Моренкова, решение японского бренда не повлияет на его продажи в России. Это объясняется тем, что уменьшаться им уже некуда. Он считает, что покупка моделей Honda в последний год продаж не несет в себе рисков, так как обслуживание клиентов сохраниться.

«По поводу скидок — цена уже давно не является коньком этого бренда, я почти уверен, что рассчитывать на распродажи не придется», — добавил эксперт Антон Серков.

Серков отметил, что российский рынок не подходит для моделей Honda. Производитель нацелен на производство качественных машин для среднего класса, а в России распространены локализованные автомобили бюджетного и премиального сегментов.

Свой уход из России в Honda объяснили переходом на новую стратегию развития автомобильного бизнеса. Производитель намерен провести реструктуризацию из-за наблюдаемых в индустрии перемен.